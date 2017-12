Le news più lette su IVG da aprile a giugno 2017: dall’omicidio di Janira ai troppi incidenti mortali

Provincia. Continua il viaggio tra le notizie più lette dell’anno che sta per chiudersi sulle pagine di IVG.it. Dopo la “prima puntata” con le news più apprezzate e condivise dai lettori nei mesi compresi tra gennaio e marzo, ecco la seconda tappa con i fatti che hanno prodotto il maggior clamore ad aprile, maggio e giugno 2017.

Il secondo trimestre si apre purtroppo con un’altra delle grandi tragedie di quest’anno, ossia, il 6 aprile, l’omicidio a Pietra Ligure della giovanissima Janira D’Amato per mano del suo ex fidanzato Alessio Alamia. La vicenda scuote l’intera provincia, e per tutto il mese decine di migliaia di savonesi seguono su IVG le indagini e le ammissioni del killer (“Ho fatto una cavolata“). A scioccare è soprattutto la brutalità del delitto (l’autopsia rivelerà che a Janira sono state inferte circa 50 coltellate). Da quel terribile gesto prenderà vita però un movimento spontaneo contro la violenza sulle donne: oggi nel nome di Janira si fanno spettacoli teatrali, mostre e mille altre iniziative volte proprio a sensibilizzare su questo tema.

Il 28 aprile un altro lutto colpisce i savonesi: l‘albissolese Alessandro Grandis, 28 anni, viene ritrovato morto sul bordo di una piscina all’interno di un residence a Santo Domingo. Per giorni su IVG i lettori seguono le indagini: all’inizio le autorità archiviano il caso come suicidio, una tesi che la famiglia però respinge. In seguito viene fermata la coppia che lo ospitava. Sul piatto restano due ipotesi, l’omicidio e la caduta accidentale: ad oggi il mistero non è ancora stato chiarito.

Il mese di aprile vede tra gli articoli più letti anche una notizia di sport vecchia, in realtà, di sei mesi: la cronaca nazionale riporta “alla luce” un doppio caso di doping tra ciclisti amatori verificatosi nella nostra provincia, e decine di migliaia di lettori (savonesi e non solo) “riscoprono” un articolo dell’ottobre 2016.

Il 1 maggio ancora una tragedia: in uno spaventoso incidente sull’Aurelia tra Vado Ligure e Bergeggi perde la vita il 55enne Stefano Asiano. A tradirlo l’asfalto, reso viscido dalla pioggia. Moltissime savonesi leggono anche il ritratto dell’uomo, che a Savona era conosciuto e benvoluto da tutti.

Il 3 maggio a colpire i savonesi è la storia di un camionista ritrovato morto all’interno dell’area di servizio di Valleggia. Si trattava di un 53enne deceduto tre giorni prima.

Due giorni dopo, il 5 maggio, dalle pagine di IVG parte un altro “caso nazionale”. Un semplice post su Facebook rivolto contro i savonesi (“vi eliminerei dalla cartina geografica e non solo“) dà il via a un “linciaggio mediatico” sui social network: contro l’autrice si scagliano in centinaia, incluso un assessore comunale, e parte addirittura un mail bombing all’indirizzo dell’azienda per cui la donna lavora, con la richiesta di licenziarla o trasferirla. Alla fine, come spesso accade con le “bolle social”, la vicenda una volta raggiunto il culmine si sgonfia pochi giorni dopo.

Il 23 maggio i savonesi sono in apprensione per la scomparsa di due ragazze adolescenti: l’appello rimbalza ovunque, finché nel tardo pomeriggio vengono ritrovate in buona salute a La Spezia. Il 27 maggio un altro morto: un 78enne di Villanova d’Albenga viene ritrovato senza vita sotto un trattore.

L’inizio di giugno è costellato di tragedie sulle strade: il 1 giugno muore Marco Caviglia, 36enne di Varazze che pochi giorni prima era andato a schiantarsi con il suo scooter contro un furgone; il giorno dopo, 2 giugno, perde la vita Lorenzo Scianda, 22enne di Pietra che in modo tragicamente analogo finisce con la moto contro un’auto. Ed il 5 giugno, dopo appena tre giorni, un’altra vittima: è il 26enne Simon Gheno, morto in seguito ad un gravissimo incidente avvenuto pochi giorni prima.

Lo stesso giorno, 5 giugno, un’altra notizia tocca i cuori dei savonesi: la morte di Camilla, il border collie dei vigili del fuoco diventata celebre per i suoi atti di eroismo ad Amatrice. Nei suoi 8 anni di vita era stata “in prima linea” anche dopo il crollo della palazzina di Arnasco, della torre piloti al Molo Giano e durante le alluvioni di Genova. Fatale per lei una caduta mentre era in servizio, impegnata nella ricerca di un uomo scomparso a Bergeggi. La notizia, sebbene non sia la più letta del mese, ottiene il maggior numero di condivisioni sui social network nel 2017, oltre 24.000.

Il 22 giugno a tenere banco è una notizia curiosa: un 19enne residente nell’entroterra di Alassio, rivelatosi “pulito” nel corso di un controllo antidroga dei carabinieri, rivela spontaneamente di avere in casa dell’hashish e una piccola coltivazione di marijuana. Un gesto di sincerità e pentimento che non lo ha salvato dall’arresto, ma ha spinto il giudice a convertire una eventuale condanna in una messa alla prova con lavori di pubblica utilità.

L’ultima notizia del mese ad ottenere grande risonanza è, purtroppo, un’altra tragedia. Il 29 giugno oltre 33.000 persone seguono la diretta video di IVG.it sui tentativi di salvare a Savona alcune persone rimaste in mare durante una violenta mareggiata. Alla fine solo una delle quattro persone coinvolte perderà la vita, un uomo di 58 anni, mentre un giovane di 22 anni sarà salvato dall’elicottero.

Il viaggio di IVG.it nelle notizie del 2017 attraverso gli articoli più letti per oggi si conclude qui: appuntamento a domani con le news di luglio, agosto e settembre.