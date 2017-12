L’Albissola al torneo Natale Insieme con i Piccoli Amici 2011

Albissola Marina. L’Albissola ha partecipato al torneo Natale Insieme, organizzato dalla società calcistica US Priamar Liguria e riservato alla classe 2011, con una squadra della scuola calcio composta da giovani atleti delle leve 2011 e 2012.

I Piccoli Amici biancoazzurri, sotto la direzione tecnica dei mister Giuliano Rosso e Agostino Di Maggio, hanno ben figurato nel torneo svoltosi nel palazzetto di Zinola a Savona. Sono stati sconfitti per 3 a 0 dalla Virtus Entella, hanno poi pareggiato 1 a 1 con le squadre Priamar “A” e Priamar “B” e alla fine hanno battuto per 2 a 1 l’Olimpia Carcarese e per 3 a 0 il Cengio.

Autori delle reti ceramiste Delpero, con tre realizzazioni, due segnature per Zaccone e poi Ferrari e Di Maggio con un gol ciascuno.

L’Albissola si è presentata in campo con Bolla, Delpero, Nano, Di Maggio, Ferrari, Zaccone, Cadeo.