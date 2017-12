Laigueglia piange la scomparsa del fotografo Mario Fasano: venerdì i funerali

Laigueglia. Lutto a Laigueglia per la scomparsa del fotografo Mario Fasano che si è spento questa mattina all’età di 80 anni. Molto conosciuto nella località del ponente e in tutto il comprensorio per la sua longeva attività d fotografo, con il suo studio e negozio nel centro di Laigueglia in via Dante.

Moltissimi i suoi clienti che andavano da lui per book e servizi fotografici, ma era anche un vero “paparazzo”: tanti i suoi scatti sulle spiagge e nelle località della riviera, a caccia di vip e non solo. Nel suo curriculum anche apparizioni televisive e nel mondo dei media, con i quali lavorava.

La notizia della sua scomparsa, arrivata da un post del figlio Alessandro, ha destato sgomento e commozione nella località del ponente savonese. E su Facebook, dal profilo del figlio, sono stati postati i primi commenti che lo ricordano come un professionista d’altri tempi e una brava persona, al servizio della gente: anche per questo “Foto Fasano” è stato per tanti anni un punto di riferimento per Laigueglia e il ponente nel settore fotografico. Anche il fratello Silvio aveva seguito le sue orme, diventando fotografo per la carta stampata e altre testate giornalistiche.

Fin dalle prime ore del mattino tanti i messaggi di cordoglio e condoglianze arrivati alla famiglia di Fasano. I funerali si terranno questo venerdì nella chiesa di San Matteo a Laigueglia, mentre il Santo Rosario sarà recitato sempre nella chiesa laiguegliese giovedì 18 e 30.