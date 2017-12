A Laigueglia nasce il Palazzo delle Associazioni

Laigueglia. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio il centro civico Semur-en-Auxois di piazza San Matteo che è diventato il “Palazzo delle associazioni” di Laigueglia.

L’edificio che già dal 2012 ospita “Laigueglia Salute”, fiore all’occhiello della cittadina, la sede della pubblica assistenza Croce Bianca e la bocciofila, è diventato un centro importante per il mondo dell’associazionismo, ma anche di aggregazione sociale. A questo proposito va ricordato che è stata attivata una sala multimediale, una sala per conferenze e un cineforum con una capienza di 64 posti.

“Una sala innovativa e rispondente alle esigenze del mondo dell’associazionismo locale e per la città”, sottolineano dal Comune di Laigueglia. Per questo intervento il Comune ha investito in un progetto di restyling seguendo l’idea progettuale dell’ingegner Giacomo Saguato di Diano Marina. Il primo piano che ospitava la biblioteca, trasferita appunto a Palazzo Pagliano, è diventata ora la “casa delle associazioni” senza scopo di lucro attive nel territorio comunale di Laigueglia.

“L’immobile, di proprietà del Comune, è stato adeguato alle nuove esigenze ed ha comportato la necessità di avviare una serie di interventi per una migliore rispondenza alle normative di prevenzione incendi e per rendere accogliente gli spazi – aggiungono dal Comune – In questo caso l’investimento è stato di 50 mila euro per realizzare opere dedicate, appunto, alla manutenzione del primo piano del centro civico di piazza San Matteo ‘Semur en Auxois’. Sia per la biblioteca che per il centro civico è stato indispensabile l’apporto del settore dei lavori pubblici del Comune”.