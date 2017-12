Laigueglia: mostra dei presepi al Santuario di Nostra Signora delle Penne

Laigueglia. Anche quest’anno viene riproposto presso il Santuario di Nostra Signora delle Penne a Laigueglia presso il promontorio di Capo Mele una mostra di presepi. Dopo il grande apprezzamento di critica avuto dai fedeli lo scorso anno, la grande novità di questa edizione sarà un presepe ambientato in una ricostruzione fedele e storica della Laigueglia di fine ‘700 realizzato da Paolo Zampiga. Un grande progetto iniziato quest’anno che coinvolgerà tutto il centro storico. I visitatori troveranno la prima parte che va da via Mazzini a piazza Garibaldi.

All’interno, in un percorso guidato, come in una vera e propria bomboniera trovano spazio diversi presepi, realizzati da sapienti artigiani ed appassionati, che con la loro interpretazione della natività di nostro Signore aiuteranno i visitatori a vivere più intensamente l’atmosfera del Natale. La chiesa e relativa mostra sarà eccezionalmente aperta nei seguenti giorni dalle 14:30 alle 17:00.

A dicembre nei giorni 26,27,29,30 e 31 a gennaio nei giorni 2,3,5,6,7. Inoltre il giorno 30 dicembre alle ore 15 visita guidata al santuario. Sarà disponibile grazie alla preziosa collaborazione della rete d’impresa “Qui Laigueglia” un servizio navetta gratuito non stop per il santuario con partenza dalle 14:30 alle 16:30 da piazza Preve a Laigueglia.