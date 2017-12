La Lega finalese replica al Pd: “Allarmismi inutili e dannosi sui Centri Salute”

Finale Ligure. “Quelli del Pd finalese sui Centri Salute sono allarmismi inutili e dannosi”. Ecco la secca replica della sezione di Finale Ligure della Lega Nord dopo che il Pd locale ha avanzato il sospetto che Lega e centrodestra puntino “a peggiorare la sanità per costringere i cittadini ad andare in strutture private”.

“E’ una brutta consuetudine fare battaglie politiche su cose serie, usando situazioni, e spaventando i cittadini – tuonano i leghisti – Per rasserenare gli animi tranquillizzare, rispondiamo come sezione Lega del Finalese, con le dichiarazioni dell’assessore Viale in consiglio regionale in risposta ad una interpellanza di un consigliere di minoranza”.

“L’attuale Direzione dell’ASL – ha detto Viale – ha effettuato una serie di accertamenti incontrando, tra gli altri, anche i rappresentanti dei Centri Salute. Non facciamo speculazioni, lasciamo completare alla direzione generale questo percorso per mettere in serenità e sicurezza, soprattutto per mettere a posto le pratiche amministrative e ripristinarle nel rispetto delle regole, senza abbandonare questa preziosa esperienza”.

“Perciò, per tranquillizzare i cittadini e con buona pace del Pd finalese, nessuno intende chiudere nulla” garantisce la sezione finalese della Lega.