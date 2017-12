Savona. L’anno dei giovani savonesi termina come di consueto con il tradizionale Trofeo Karate sotto l’Albero, svoltosi domenica 17 dicembre a Genova Sestri Ponente. Per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione, accompagnati da Valentina Vallicelli e Ireneo Vermiglio, dodici giovani atleti che si sono tutti ottimamente comportati, conquistando medaglie in tutte le prove.

Ha conquistato la medaglia d’oro Marenco Maya (Bambini: Percorso); medaglia d’argento per Astengo Matteo (Bambini: Percorso); medaglia di bronzo per Astengo Matteo (Bambini: Combinata), Marenco Maya (Bambini: Palloncino), Rusu Luka (Fanciulli: Combinata e percorso), Sansalvadore Carola (Bambini Bianca: Percorso), Testa Daniele (Ragazzi: Percorso).

A dicembre si sono svolti, nelle varie sedi, gli esami di cintura per tutti gli atleti del Karate Club Savona a cui sono stati consegnati insieme al grado superiore i regali natalizi. I numerosi iscritti (125) tra Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed Agonisti, hanno impegnato i dirigenti e le commissioni d’esame. Tutti gli esaminandi presenti hanno ottenuto la cintura di grado superiore dimostrando a genitori e tecnici quanto avevano imparato durante la stagione passata.

Il presidente Attilia Novelli ha consegnato a Edoardo Lorenzetti, Fabiana Ferrero, Giulia Briano, Giacomo Lanza, Flavio Mantovani un calendario sociale 2018 per la promozione all’esame tecnico con la qualifica di aspirante allenatore. Nettamente soddisfatti dell’operato di tutti nel 2017, i maestri Fassio, Quaglia e Zucconi ricordano che gli allenamenti riprenderanno regolarmente lunedì 8 gennaio.

Le nuove cinture, conseguite nel dicembre 2017.

Viola: Baldizzone Alberto Maria, Basso Giacomo, Bocchio Alessandro, Calabrò Michele, Campo Francesco, Chessa Nicolò, Di Murro Luca, Ferraro Cristiano, Gagliardo Manuel, Magrassi Cristian, Orsi Giuseppe, Romagnolo Ilaria, Rossotti Federico, Stagnaro Gabriele, Tentori Nicolò.

Gialla: Accusani Edoardo, Barbaro Riccardo, Bruzzone Vittorio, De Micheli Riccardo, Debenedetti Andrea, Deceglie Federico, Fissore Nicolò, Lagasio Arianna, Lagasio Edoardo, Lerma Sara, Maisano Michele, Marchelli Lorenzo, Merialdo Simone, Oddera Marco, Perico Jacopo, Pisacreta Emanuele, Scarone Elena Liliana, Stroe Rebecca, Torterolo Giacomo.

Arancio: Astengo Lara, Bacchini Alessandro, Bazzano Filippo, Bottinelli Samuele, Brignone Diego, Brignone Luca, Bubba Gabriel, Cassamo Rayhan, Craveri Maria Amelia, Gandolfo Elena, Guidi Christian, Lazzarino Alessandro, Magnani Riccardo, Matarazzo Federico, Pico Garcia Gabriele, Ravetta Pietro, Rusu Luka, Schiappacasse Lidia, Testa Daniele, Vottero Damiano.

Verde: Barcellona Daniele, Benerecetti Linda, Domi Saimon, Ferro Filippo, Galati Vittoria, Matà Francesco, Nolesio Sofia, Palamara Sofia, Pugliaro Irma Lavinia, Zamagni Mattia.

Blu: Butera Francesca, Ilisei Dennis.

Marrone: Giamello Ginevra, Pasutto Victor, Pica Gian Lorenzo.

Sabato 16 dicembre il Karate Club Savona ha partecipato alla Corsa dei Babbi Natale, organizzata anche quest’anno da OSA, Outdoor Sport Activity, e giunta alla quarta edizione. Il sodalizio del karate savonese ha preso parte alla manifestazione, che devolveva parte dell’incasso in beneficenza all’associazione Cresci, con 85 iscritti vincendo il premio come gruppo più numeroso.

Mercoledì 20 dicembre alle ore 17 presso, la sala mostre della Provincia di Savona, sono state consegnate le onorificenze sportive per la stagione 2016 (Stelle al merito sportivo, Palme al merito tecnico e Medaglie al valore atletico) ed i premi per i risultati conseguiti nel 2017. Per il Karate Club Savona hanno ricevuto la medaglia per meriti sportivi Ferrero Francesca (campionessa italiana nell’ottobre 2017) e Genta Micol (terza classificata nella Coppa del Mondo Under 12 nel giugno 2017). Rossello Francesca invece ha ricevuto il premio per la pallina dell’Albero di Natale Sportivo allestito nella sede Coni di via Paleocapa, che rappresentava in tema natalizio il sodalizio giallonero savonese.