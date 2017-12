Investimento pedonale ad Alassio, anziano travolto da scooter

Alassio. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi ad Alassio quando intorno alle 17 e 30 un anziano, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme alla moglie, è stato investito da uno scooter in transito sulla via Aurelia davanti al Comune alassino.

Nell’impatto l’uomo è caduto a terra, così come il giovane alla guida del motociclo che ha sbandato dopo aver colpito il signore: praticamente illesa la moglie dell’anziano.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Alassio e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona per le ferite riportate nell’investimento. Il giovane è stato invece trasportato per accertamenti all’ospedale di Albenga, ma non è rimasto ferito in maniera grave.

Stando alle prime informazioni, il signore investito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto ha operato una pattuglia della polizia municipale di Alassio che ha svolto i rilievi e ascoltato le prime testimonianze sull’accaduto. Al vaglio la posizione del giovane alla guida dello scooter che ha colpito l’anziano sulle strisce: le indagini dei vigili urbani alassini sono ancora in corso.