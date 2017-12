Savona. Terzo atto del girone B della Indoor League. Domenica 17 dicembre, a Genova, si sono giocati altri cinque incontri, che non hanno ancora chiarito quale sarà la classifica finale del raggruppamento.

Prosegue infatti il testa a testa tra Bonomi e Valchisone, entrambe vittoriose due volte, nell’attesa dello scontro diretto che andrà in scena nell’ultimo turno. Gli altri 3 punti in palio sono stati ottenuti dal Novara, che ha battuto per 5 a 4 il Cus Genova.

Il Savona, come all’andata, è stato battuto con 2 reti di scarto dal Valchisone. Ai biancoverdi non sono state sufficienti le doppiette di Montorio e Longo.

Un paio di ore di dopo i savonesi hanno affrontato il Bonomi. Contro i fortissimi pavesi hanno limitato i danni, cedendo 3 a 0, facendo decisamente meglio rispetto all’andata.

Nell’ultimo concentramento, in programma a Castello d’Agogna domenica 28 gennaio, Savona e Novara si contenderanno la terza posizione finale.

I risultati del 17 dicembre:

SH Bonomi – Cus Genova 5-2

HC Savona – HP Valchisone 4-6

Cus Genova – HC Novara 4-5

HC Savona – SH Bonomi 0-3

HC Novara – HP Valchisone 6-12

La classifica: 1° SH Bonomi, HP Valchisone 16; 3° HC Savona, HC Novara 6; 5° Cus Genova 0.

Le partite in programma domenica 28 gennaio:

ore 10 HC Novara – SH Bonomi

ore 11 HP Valchisone – Cus Genova

ore 12 HC Novara – HC Savona

ore 13 HP Valchisone – SH Bonomi

ore 14 HC Savona – Cus Genova

Per quanto riguarda l’Indoor League femminile, domenica 17 dicembre Savona ha ospitato il primo concentramento del girone C. Le biancoverdi sono state battute 0-5 dal Teamsport Segrate e 2-8 dall’Argentia, con doppietta di Longo. La partita tra le due squadre lombarde è finita 1-1. Prossimo appuntamento domenica 14 gennaio a Castello d’Agogna.

Nel secondo dei tre concentramenti dell’Under 14 maschile, a Genova, il Savona ha sconfitto per 6-3 il Genova 1980 con tripletta di Bormida, doppietta di Buzali e un gol di L. Vaglini. A seguire ha pareggiato 8-8 con il Bonomi con cinque segnature di Bormida, due di Buzali ed una di L. Vaglini.

Niente da fare invece per il Liguria, battuto 16-1 dal Bonomi e 8-0 dal Genova 1980. Nella classifica, guidata dal Bonomi con 10 punti, il Savona è secondo con 7 mentre il Liguria è fermo a 0, dietro al Genova 1980 che ha 6 punti.

Nel campionato Under 14 femminile, a Bra, il Savona ha vinto 8-2 sulla Moncalvese con cinque gol segnati da Bruzzone, due da Vaglini e una da Amato. Poi le biancoverdi si sono arrese per 2-7 alle padrone di casa della Lorenzoni, con doppietta di Bruzzone. La Lorenzoni guida con 6 punti, Savona a 3, Moncalvese a 0.

Nelle foto: l’Under 14 maschile e l’Under 14 femminile.