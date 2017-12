Cisano sul Neva. E’ miracolosamente rimasto ferito in maniera non troppo grave l’operaio che questa mattina è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto presso il capannone della “Fratelli Ravera”, azienda di autotrasporti e logistica di Cisano sul Neva.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15 di oggi. Per ragioni ancora da accertare, pare che l’uomo sia rimasto “schiacciato” tra un camion che stava uscendo in retromarcia dal capannone ed una banchina di servizio adiacente alla stessa entrata.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Albenga. Per fortuna, l’esito dell’incidente si è rivelato meno grave di quanto non sembrasse inizialmente: l’operaio, infatti, ha riportato traumi di media entità, per i quali è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.