Incidente in A10, auto sbanda e finisce contro guard rail

Albisola Superiore. E’ di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla A10, poco prima del casello di Albisola, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha sbandato ed è finito contro il guard rail. L’impatto è stato abbastanza violento ma per fortuna il guidatore non ha riportato traumi o ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e 118, oltre ad una pattuglia della polizia stradale. Il sinistro autostradale ha provocato qualche disagio alla circolazione sulla A10, con la viabilità bloccata per circa mezz’ora.