Grave incendio nella notte a Plodio, casa distrutta dalle fiamme

Plodio. Grave incendio nella notte a Plodio, in Val Bormida, dove è andata distrutta una intera abitazione in legno, in località Piani. Secondo quanto appreso, intorno alle 3:00, si è sviluppato il rogo che inizialmente ha coinvolto il tetto dell’abitazione, probabilmente provocato da un difetto della canna fumaria.

Fortunatamente gli abitanti dell’alloggio si sono svegliati in tempo, allertati dal forte odore di fumo che ha avvolto l’abitazione: sono riusciti ad uscire e dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti prima i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, in seguito altre due squadre del comando provinciale di Savona a supporto. Solo dopo un paio di ore i pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, che in poco tempo si sono propagate a tutta l’abitazione in legno, andata completamente distrutta dalle fiamme.

Ora i vigili del fuoco sono ancora sul posto per ultimare le operazioni di bonifica, prima di iniziare quelli di messa in sicurezza: stando a quanto riferito della casa rimane ben poco. I pompieri completeranno anche gli accertamenti e le verifiche sulle cause esatte delle fiamme e sul problema avuto alla canna fumaria, da dove si è originato il rogo che poteva avere conseguenze ben più drammatiche.