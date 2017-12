Finale, il 2 gennaio l’intitolazione del distaccamento vigili del fuoco a Ermano Fossati

Finale Ligure. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure sarà ufficialmente intitolato alla memoria del capo squadra Ermano Fossati, scomparso tragicamente in servizio nel 2010.

La cerimonia di intitolazione avverrà il 2 gennaio, alle 16,30, alla presenza del sottosegretario del Ministero dell’interno e di altre autorità (militari e civili) locali.

Ermano Fossati, scomparso all’età di 52 anni, era molto noto nel comprensorio finalese non solo per il suo servizio come vigile del fuoco, ma anche per la sua partecipazione alle attività di Orco Feglino, suo paese di residenza.

Era stato nominato nel ruolo dei vigili del fuoco il 22 marzo 1984 ed assegnato al comando provinciale di Imperia. Il primo gennaio 1995 aveva assunto la qualifica di capo squadra e dal primo agosto 1996 era stato assegnato al comando provinciale di Savona. Il primo gennaio 2006 aveva assunto la qualifica di capo squadra esperto.