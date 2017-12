Elezioni ad Alassio, prove d’intesa per un “listone” civico

Alassio. Il clima elettorale continua a scaldarsi ad Alassio e, nelle ultime ore, ha preso sempre più forma l’anima civica cittadina. Il gruppo “Alassio X Noi” ha infatti annunciato di aver accettato l’invito “per partecipare alla formazione di ‘una lista civica, unitaria, alternativa rispetto alle amministrazioni degli ultimi 20 anni’.

“Vogliamo pubblicamente ringraziare Gian Luigi Canavese, Giovanni Parascosso, Jan Casella e Caterina Maggi da cui è giunto l’invito per tutto l’impegno profuso. Ci auguriamo che questa potrà essere la volta buona per la firma di Statuto e Assemblea e, di conseguenza, della tanto sospirata ed auspicata unione per dare finalmente alla nostra città un progetto credibile e una speranza per il futuro dei nostri ragazzi” spiegano da Alassio X Noi.

“Ci auguriamo che la prossima Assemblea pubblica, la quinta, potrà vedere la partecipazione anche dei mittenti della mail. Questo comunicato serve a evitare interpretazioni strumentali di quanto sta accadendo sulla scena politica alassina. Alassio X Noi intende agire in maniera assolutamente trasparente, sia in questa fase che durante la futura amministrazione della città” concludono dal gruppo civico.