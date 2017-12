Altare, auto si ribalta sulla Torino-Savona: un ferito all’ospedale

Dego. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l’autostrada Torino-Savona all’altezza di Altare.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 lungo il viadotto Cornaro, quando (per ragioni non meglio chiarite) il conducente di un’auto ha perso il controllo del suo mezzo cappottandosi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i militi della croce bianca di Dego insieme coi vigili del fuoco di Cairo Montenotte.

Per fortuna nell’incidente il guidatore non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.