Dalle “Mamme di Cisano” dono simbolico per un gruppo di immigrati nigeriani

Cisano Sul Neva. Il Gruppo Women At Work, Le Mamme di Cisano, quest’anno, in occasione del Natale ha pensato di ringraziare il gruppo di immigrati nigeriani che in questi mesi si sono resi utili per il paese, provvedendo anche a pulire il centro storico di Cisano sul Neva.

“Con un piccolo dono simbolico abbiamo voluto sottolineare l’importanza del loro contributo. Integrazione significa unione, un concetto essenziale per celebrare davvero il Natale” afferma Alessandra Bergero, promoter del gruppo di donne nato nel 2014 come gruppo di cittadinanza attiva.