Boissano. Il campo sportivo polifunzionale di Boissano ha ospitato, domenica 17 dicembre, la terza prova del circuito provinciale Csi di corsa campestre, organizzata dall’Atletica Run Finale.

Erano presenti 130 atleti, suddivisi in ventuno categorie anagrafiche. L‘Atletica Ceriale San Giorgio ha ottenuto ben sette primi posti; sei per l’Atletica Run Finale, cinque per l’Atletica Varazze ed una vittoria a testa per Atletica Cairo, Sassello Atletica e Brancaleone Asti.

Tre gare e tre vittorie di fila per Eleonora Boeri (Ceriale), Leonardo Bonechi (Finale), Sonia Benazzo (Ceriale), Nicolò Parodi (Ceriale), Marco Zunino (Varazze) e Sara Baccino (Finale), che si sono confermati i migliori nelle rispettive categorie.

La classifica per società del circuito, dopo tre prove, vede in testa l’Atletica Ceriale San Giorgio con 980 punti; seguono Atletica Varazze 753, Atletica Run Finale 436, Atletica Gillardo Millesimo 249, Sassello Atletica 141, Atletica Cairo 127, Polisportiva San Francesco Savona 34.

Di seguito le classifiche di Boissano, categoria per categoria.

Cuccioli B: 1° Pietro Bergero (Ceriale), 2° Christian Marchiano (Ceriale), 3° Daniele Barbera (Ceriale), 4° Federico Ordano (Finale).

Cucciole B: 1ª Marian Saadallah (Ceriale), 2ª Sofia Ouhraichou (Ceriale), 3ª Vittoria Aurame (Ceriale), 4ª Alice Magliano (Ceriale), 5ª Alice Di Certo (Ceriale), 6ª Sara Meloni (Finale).

Cuccioli A: 1° Giulio Di Maria (Ceriale), 2° Daniel Fazio (Varazze), 3° Giulio Randone (Ceriale), 4° Andrea Biale (Varazze), 5° Enea Iannuccelli (Gillardo), 6° Emanuele Verdi (Ceriale), 7° Tommaso Ordano (Finale), 8° Sergio Carboncino (Varazze).

Cucciole A: 1ª Adelaide Bianco (Finale), 2ª Sofia Rosso (Ceriale).

Esordienti maschili: 1° Leonardo Bonechi (Finale), 2° Gabriele Quattropani (Ceriale), 3° Alessandro Pasqualin (Finale), 4° Nicolò Gallizia (Ceriale), 5° Loris Beltrame (Ceriale), 6° Jules Romano (Ceriale), 7° Mruam Aitoulhyan (Ceriale), 8° Giulio Barbieri (Ceriale), 9° Davide Peretti (Ceriale), 10° Nicolò Palusci (Gillardo), 11° Gabriele Badaloni (Finale), 12° Federico Zanardelli (Finale), 13° Carlo Umberto Randone (Ceriale).

Esordienti femminili: 1ª Eleonora Boeri (Ceriale), 2ª Giulia Malgrati (Gillardo), 3ª Luisa Nolasco (Gillardo), 4ª Emma Baradel (Ceriale), 5ª Sara Ouhraichou (Ceriale), 6ª Marianna Latella (Finale), 7ª Maya Adriano (Gillardo), 8ª Greta Aschero (Ceriale), 9ª Alice Cardone (Ceriale), 10ª Giorgia Gandolfo (Ceriale), 11ª Matilde Decia (Ceriale), 12ª Lara Luisa Zaccone (Ceriale).

Ragazzi: 1° Nicolò Parodi (Ceriale), 2° Fabio Frosio (Varazze), 3° Samuele Robello (Varazze), 4° Eugenio Zampori (Ceriale), 5° Francesco Gualano (Varazze), 6° Daniele Piccardi (Varazze), 7° Gianluca Grosso (Varazze), 8° Cristiano Bertone (Gillardo), 9° Igor Beltramini (Varazze), 10° Agostino Parodi (Ceriale).

Ragazze: 1ª Sonia Benazzo (Ceriale), 2ª Maya Rosso (Ceriale), 3ª Anna Mafalda Quagliato (Finale), 4ª Sara Cullhaj (Finale).

Cadetti: 1° Marco Zunino (Varazze), 2° Francesco Gualdi (Varazze), 3° Alberto Facelli (Gillardo), 4° Samuele Boschi (Varazze), 5° Nicola Carboncino (Varazze), 6° Matteo Mazzucco (Finale), 7° Giacomo Siri (Ceriale), 8° Nicolò Beltrame (Ceriale).

Cadette: 1ª Giada Bongiovanni (Varazze), 2ª Agata Bosio (Finale), 3ª Serena Benazzo (Ceriale), 4ª Chiara Crovetto (Varazze), 5ª Carola Viglietti (Gillardo), 6ª Melania Ardoino (Ceriale), 7ª Serena Bevilacqua (Finale), 8ª Elisa Braggio (Ceriale), 9ª Elisa Pantani (Ceriale), 10ª Veronica Parodi (Ceriale), 11ª Karla Mantio (Ceriale), 12ª Sara Buffa (Ceriale), 13ª Jazmin Achucarro (Finale), 14ª Marsja Cullhaj (Finale), 15ª Silvia Zambito (Finale), 16ª Sofia Antonuccio (Finale), 17ª Michela Pastorino (Finale), 18ª Chiara Billeci (Finale), 19ª Martina Di Crescenzo (Finale).

Allievi: 1° Haimanot Stroppa (Finale), 2° Nicolò Saettone (Varazze).

Juniores maschili: 1° Samir Aitoulhyan (Ceriale), 2° Mattia Braggio (Ceriale), 3° Eduard Dragoi (Gillardo).

Juniores femminili: 1ª Sara Baccino (Finale).

Senior maschili: 1° Mattia Del Buono (Varazze).

Senior femminili: 1ª Martina Giordano (Finale).

Amatori A maschili: 1° Mauro Faccio (Varazze), 2° Mirko Ferrando (Ceriale), 3° Andrea Verna (Ceriale), 4° Federico Giotti (Finale), 5° Andrea Verderame (Finale), 6° Tiziano Barbieri (Ceriale), 7° Luciano Araldo (Gillardo), 8° Christian Galfrè (Ceriale).

Amatori A femminili: 1ª Barbara Meinero (Cairo), 2ª Sara Carlevaro (Ceriale), 3ª Moira Molina (Ceriale), 4ª Paola Ortale (Ceriale), 5ª Sara Giacobbe (Gillardo).

Amatori B maschili: 1° Achille Faranda (Sassello), 2° Bruno Aureli (Varazze), 3° Claudio Siccardi (Finale), 4° Giuliano Benazzo (Ceriale), 5° Fabrizio Biale (Varazze), 6° Valter Barisone (Finale), 7° Domenico Boeri (Ceriale), 8° Sergio Malgrati (Gillardo).

Amatori B femminili: 1ª Loredana Fausone (Brancaleone), 2ª Stefania Bruzzone (Finale), 3ª Loredana Bellotoma (Ceriale), 4ª Jacqueline Visconti (Ceriale), 5ª Valeria Bassafontana (Varazze), 6ª Cinzia Cassiano (Ceriale), 7ª Gabriella Rivaro (Ceriale).

Veterani: 1° Mario Mieres (Finale), 2° Mauro Brignone (Ceriale), 3° Benedetto Trucco (Savonese), 4° Giuseppe Falletta (Ceriale), 5° Antonino Cadili (Varazze), 6° Luciano Ricci (Cairo), 7° Flavio Bertuzzo (Cairo).

Veterane: 1ª Ausilia Polizzi Anselmo (Varazze).