Coppa Città di Alassio, Winter Cup: aperta la 13ª edizione con il torneo Primi Calci

Alassio. Con il torneo dedicato ai più giovani, i Primi Calci, si è aperta oggi l’edizione numero 13 della Coppa Città di Alassio – Winter Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio. I tornei in programma sono nove.

Al PalaRavizza si sono giocate 18 partite sulla distanza di due tempi da 10 minuti l’uno. Nove le formazioni partecipanti, in rappresentanza di otto società. Il primo posto finale è andato alla squadra “Gialla” del Bra, che ha vinto tutte e quattro le partite giocate. Seconda posizione per la San Filippo Neri, terza per la Baia Alassio.

I risultati e le classifiche della prima fase:

Girone A

Alassio FC – Dianese e Golfo 0-4, Bra “Gialla” – Alassio FC 4-0, Dianese e Golfo – Bra “Gialla” 1-2.

Classifica: Bra “Gialla” 6, Dianese e Golfo 3, Alassio FC 0.

Girone B

Baia Alassio – Virtus Sanremo 1-0, Bra “Rossa” – Baia Alassio 0-1, Virtus Sanremo – Bra “Rossa” 0-1.

Classifica: Baia Alassio 6, Bra “Rossa” 3, Virtus Sanremo 0.

Girone C

San Filippo Neri – Oneglia 4-1, Veveri – San Filippo Neri 0-3, Oneglia – Veveri 2-0.

Classifica: San Filippo Neri 6, Oneglia 3, Veveri 0.

I risultati e le classifiche della seconda fase:

Girone Bronzo

Alassio FC – Virtus Sanremo 0-4, Veveri – Alassio FC 0-0, Virtus Sanremo – Veveri 2-0.

Classifica: 7° Virtus Sanremo 6, 8° Veveri 1, 9° Alassio FC 1.

Girone Argento

Dianese e Golfo – Bra “Rossa” 2-3, Oneglia – Dianese e Golfo 1-4, Bra “Rossa” – Oneglia 5-1

Classifica: 4° Bra “Rossa” 6, 5° Dianese e Golfo 3, 6° Oneglia 0.

Girone Oro

Bra “Gialla” – Baia Alassio 3-1, San Filippo Neri – Baia Alassio 2-0, Bra “Gialla” – San Filippo Neri 4-0.

Classifica: 1° Bra “Gialla” 6, 2° San Filippo Neri 3, 3° Baia Alassio 0.

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti del torneo.

Baia Alassio (All. Paolo Bonforte): Ghigliazza Alessandro, Tornago Marcello, Rechidi Samy, Bonforte Tommaso, Lafranca Gioele.

Alassio FC (All. Amarildo Mastroleo): Cuka Sindi, Monti Leonardo, Cardizzone Roberto, Ferlaino Matteo, Rattazzo Gioele, Vellko Arjan, Tarelli Joel.

Veveri (All. Stefano Codini): Tartaglione Gabriele, Spallino Simone, Sorrentino Antonio Camillo, Sissokho El Hadj, Panetta Cristian, Liccardi Emanuele, Gilioli Gabriele, Fusco Luca, Foglia Sebastiano, Finotello Luca, Balzaretti Leonardo.

Bra (All. Alberto Zanghi, Massimo Cavallotto): Di Tria Matteo, Saija Cristian, Chiavazza Vittorio, Arlorio Filippo, Testa Dario, Mina Samuele, Saija Samuele, Cavallotto Giovanni, Messa Anna, Franco Pierantonio, Aresti Nicolò, Scutti Lorenzo, Panero Lorenzo.

San Filippo Neri Albenga (All. Eugenio Romano): Licata Andrea, Daniello Gioele, Carpe Mattia, Facelli Pietro, Caccarelli Kaito, Esposito Francesco.

Dianese e Golfo (All. Lionello Fagioli): Zambetti Matteo, Barbero Nicolò, Bida Ledio, Baldissera Nicolò, Carlevarino Alessandro, Bottino Nicole, Madianitti Evan, Ravera Francesco, Madianitti Eyden.

Virtus Sanremo (All. Christian Siciliano): Bellone Luca, Bruno Iacopo, Viel Andrea, Siciliano Francesco, Petrucci Simone, Dimola Giuseppe Lazzaro, Colombi Cristian.

Oneglia (All. Stefano Mantovani): Fazzari Emanuel, Oddo Emanuele, Ghironi Mattia, Egidi Gabriele, Viale Giorgio, Bonavera Andrea, Ramoino Diego Testoni Pietro.