Controlli dei carabinieri in piazza del Popolo, 4 denunciati: non potevano tornare a Savona

Savona. E’ di quattro denunce il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona nella zona di piazza del Popolo e nelle vicinanze di palazzo di giustizia (dove spesso si ritrovano e bivaccano persone senza fissa dimora).

Nei guai sono finiti quattro marocchini, R.M. 53enne, B.M. 52enne, E.J. 35enne, H.A. 30enne, che erano stati colpiti da un divieto di ritorno nel Comune di Savona e da un decreto di espulsione dal territorio italiano.

Durante i controlli, i militari li hanno fermati ed hanno appunto scoperto che tutti e quattro non avevano rispettato il provvedimento. Uno dei nordafricani è stato anche trovato in possesso di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata, mentre per lui è scattata una segnalazione alla prefettura come consumatore di droga.

Dopo essere stati accompagnati in caserma, ai quattro marocchini è stato notificato per l’ennesima volta l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

I controlli dei carabinieri, che da settimane sono impegnati nell’attività di prevenzione e repressione della criminalità e delle situazioni di degrado nel centro cittadino, continueranno anche nei prossimi giorni.