Borghetto Santo Spirito. Piccola sorpresa, questa mattina, per gli abitanti di Borghetto Santo Spirito. Durante un servizio di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri, infatti, l’elicottero Agusta è atterrato sul lungomare.

Il sindaco Giancarlo Canepa ha colto l’occasione per ringraziare il maggiore Proietti, comandante del Nucleo Elicotteristi di Albenga, e il luogotenente Milano, comandante della stazione di Borghetto, per “l’impegno e l’abnegazione profusa ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

di 8 Galleria fotografica L'elicottero dei carabinieri sul lungomare di Borghetto









Il sindaco ha anche rivolto a loro gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo da parte di tutta l’amministrazione comunale.