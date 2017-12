Controlli dei carabinieri in centro a Savona: 6 denunce e 160 multe

Savona. Hanno riguardato anche e soprattutto la circolazione stradale i controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Savona in questi giorni che precedono le festività natalizie. Gli uomini dell’Arma hanno intensificato i servizi nel centro cittadino, famoso ormai per la presenza quotidiana di veicoli in sosta “selvaggia” che creano non pochi problemi alla viabilità. Sono state elevate numerose multe per infrazioni al codice della strada nonché effettuati numerosi controlli con l’apparecchio alcoltest.

Nel corso dell’operazione non sono mancate le denunce per violazione anche del codice penale. I carabinieri hanno denunciato in stato libertà alla Procura di Savona il 40enne di Andora Q.R. per “rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza”. Dopo essere stato segnalato mentre percorreva ad alta velocità le strade del centro, l’uomo è stato fermato a bordo della sua auto in via Nazario Sauro. Una volta intercettato, i militari hanno accertato che sul conto dello stesso pendeva il ritiro della patente per un periodo di sospensione emessa dalla prefettura.

I militari hanno anche denunciato il 46enne H.A. e il 43enne M.T., di nazionalità albanese, per “violazione della legge sulle armi” in quanto entrambi giravano per il centro cittadino con un coltello a serramanico nascosto sotto la giacca.

Denunciati anche il 29enne L.E. ed il 26enne L.L. di Savona per “furto aggravato”. I due hanno tentato di uscire dal del negozio “Risparmio Casa” di via Servettaz senza pagare alcuni prodotti che avevano occultato nelle loro borse. Il valore complessivo della refurtiva è di circa 100 euro.

Ancora, i militari hanno denunciato il 50enne cileno O.T.S.A. per “inottemperanza ad un provvedimento emesso dall’autorità” per non essersi presentato presso l’ufficio immigrazione della questura per regolarizzare la sua posizione.

Nel complesso sono state denunciate 6 persone, elevate 160 contravvenzioni al codice della strada, decurtati 22 punti e sottoposte a controllo etilometrico 30 persone.