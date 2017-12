Concorso pianistico “Città di Albenga”, vince la 20enne giapponese Kiana Reid

Albenga. Grande chiusura per il concorso pianistico “Città di Albenga” che ha visto nella categoria Eccellenza sfidarsi tra loro pianisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Vincitrice assoluta di questa categoria Kiana Reid, giovane ventenne giapponese che si è aggiudicata l’ambito premio con 98 punti. Vince quindi, oltre una borsa di studio, diversi concerti tra cui uno ad Innsbruck e due per pianoforte e orchestra offerti dalla “Monferrato classica festival” e dalla professoressa Sabrina Lanzi, oltre ad un concerto presso il conservatorio di Genova e un altro a palazzo Tursi grazie all’associazione “Amici di Paganini”.

Secondo posto, con 96 punti, Marco Rizzello, che oltre ad un concerto presso la scuola di musica Leonardo marchese di Albenga si aggiudica anche due concerti offerti dall’associazione Antithesis di Acqui Terme, e un altro dall’associazione Pantheon di Genova. Terzo premio alla cinese Rian Lu. Il concerto offerto invece dall’Accademia musicale Pescarese, dalla professoressa Stefania Santangelo, è stato attribuito a Marianna Pulsoni. Per quanto riguarda invece la categoria E, ovvero quella dei giovani dai 16 ai 18 anni, vincitore è Famá Lorenzo, primo premio con 96 punti.

Il concorso si è chiuso con il Gran Concerto dei vincitori, dove sono stati premiati inoltre i vincitori della sezione di Composizione, che ha visto come primo classificato il veronese Michael Romio con 91 punti, che ha ammaliato il pubblico con il suo Capriccio in Re. Premiati anche i partecipanti della sezione amatoriale che hanno ottenuto un giudizio ottimo: Cristian Di Roma, Nicola Imbesi e Massimo Bianchi.

“Decisamente la migliore edizione del Concorso Pianistico degli ultimi sette anni, da quando cioè il concorso è stato ripreso – sostiene il direttore artistico Isabella Vasile – una giuria pulita e amalgamata oltre che molto seria, ed un livello di bravura dei pianisti altissimo. È davvero bello vedere tanti giovani talentuosi scegliere questo concorso per confrontarsi”. Grandissima la soddisfazione anche dell’assessore Alberto Passino che ha seguito l’evento passo passo con grande attenzione.

Anche il sindaco Giorgio Cangiano esprime gioia per il successo ottenuto: “Nell’epoca del virtuale e di internet – afferma il primo cittadino – ascoltare e vedere quanta passione e dedizione vivano tanti giovani che si impegnano per poter realizzare i propri sogni e nutrire il proprio talento mi commuove e apre alla speranza. Ed è bello leggere negli occhi di insegnanti, famiglie e amici l’orgoglio per questi piccoli grandi artisti proiettati verso il futuro e per i quali si intravedono grandi successi e carriere. Un’edizione bellissima! Desidero ringraziare il direttore artistico Isabella Vasile che rende possibile questo sogno, l’assessore Alberto Passino e l’Ufficio Turismo e Cultura e tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per rendere unico questo evento”.