Concerto gospel a Spotorno “Soul & Spirit of New Orleans”

Spotorno. Domani, mercoledì 27 dicembre, alle ore 21:30, presso la Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata di Spotorno, si terrà il concerto Gospel con “Soul & Spirit of New Orleans”. L’evento è ad ingresso libero ed è organizzato da Raindogs House e dal Comune di Spotorno.

I Soul & Spirit rappresentano la vera essenza di New Orleans. Sono 4 grandi appassionati e talentuosi musicisti della città che insieme possono contare oltre 300 anni di esperienza nella musica gospel. Ognuno di loro attraverso caratteristiche vocali ed esperienze musicali diverse porta nella band un tocco di classe e originalità che rende speciale il sound caratterizzato da un repertorio di canzoni tradizionali ma anche ricco di brani e arrangiamenti tipici della Louisiana e di tutto il sud degli States.

Alfred Penns e Floyd Turner sono membri originari dello storico gruppo gospel di grande successo internazionale chiamato Friendly Travelers.

Con più di 40 anni di carriera alle spalle mantengono ancora lo spirito, la visione e la creatività delle origini dilettandosi sia nello stile “a capella” che accompagnati da una potente e dinamica sezione ritmica strumentale.

Nel circuito gospel delle chiese Battiste Americane sono considerati fra le realtà più amate ed apprezzate per l’energia profusa nel diffondere la musica della “buona novella”.

I primi ad incidire per la prestigiosa Malaco Records nel ’78, ingaggio che gli permette di esibirsi al fianco di grandi stars come Gladys Night e Mighty Clouds Of Joy, hanno alle spalle un’intensa attività concertistica sia nello stato della Louisiana che in America e in gran parte d’Europa.

Appaiono in prestigiosi cartelloni come il leggendario New Orleans Jazz and Heritage Festival (da cui ricevono nel 1990 un “Contribution Gospel Award” per il loro grande impegno nella diffusione del genere), i blasonati festival europei di Ascona e Nantes, e House of Blues di New Orleans e, nel 1991, al Black Heritage Festival si guadagnano il “Big Easy Music Award”.

Pearlie Tyler è l’energetica voce soprano del gruppo. Ha lavorato per anni con il progetto “One more Time” e successivamente con Joyful e Spirit of New Orleans Choir, la sua presenza è documentata in molte registrazioni della città.

Angela Dunn, cresciuta nel nord della Louisiana e formata nelle chiesa locali, ha lavorato con i Joyful per 10 anni. Parte intergrante del gruppo Louisiana Gospel Psalmist, un’esemble femminile di Baton Rouge dal caratteristico repertorio che abbraccia il gospel contemporaneo e la musica spirituale tradizionale.

Sì è esibita in numerosi festival, conferenze, eventi e chiese nella sua area e recentemente anche in Italia ed Europa. Fa parte del progetto “Amazing Grace”, del 2016, dove con la musicista e compositrice Carolyn D. Shield propone arrangiamenti gospel/jazz di brani di gospel contemporaneo ed inni a capella.