Concerti, dj set, fuochi d’artificio e brindisi: per Capodanno la Riviera si anima con le feste in piazza

Riviera. La notte del 31 dicembre si avvicina e, anche per salutare il 2017, saranno tantissime le feste che animeranno le piazze dei Comuni della Riviera savonese. Musica, divertimento, spumante e panettoni saranno gli ingredienti dei “veglioni” sotto le stelle organizzati per aspettare l’arrivo del nuovo anno. Di seguito trovate l’elenco delle feste in piazza ed i relativi programmi.

LOANO. Lo “Zoo di 105”. Saranno le voci della storica trasmissione di Radio 105 i grandi protagonisti del veglione che la notte del 31 dicembre animerà piazza Italia a Loano. L’appuntamento è fissato per le 22.15 circa in piazza Italia davanti al municipio. In piazza Italia troneggerà lo scenografico palco truck dal quale la serata verrà animata fino alle ore 2, per iniziare l’anno nuovo in allegria e compagnia. Ad aprire l’evento la band dei Supernovanta, che accompagnerà il pubblico fino a rintocchi della mezzanotte quando il mitico countdown verrà affidato a un trio davvero d’eccezione, super guest della serata che da loro prende il nome di “Capodanno by Lo Zoo di 105”. Ad annunciare il primo minuto del 2018 saranno Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender, tre membri storici del programma più irriverente e di successo della radio italiana. I “cattivi ragazzi” che fanno ridere il pubblico di giovani e non ogni giorno il pomeriggio su Radio 105 coinvolgeranno la piazza tra musica e sketch, oltre a regalare gadget dello Zoo al pubblico presente. Obiettivo assoluto: iniziare il nuovo anno con il sorriso. A chiudere la serata ancora djset più soft fino, come detto, alle ore 2 quando lo spettacolo avrà il termine.

E sarà un veglione indimenticabile anche quello che, la sera e la notte di domenica 31 dicembre, si terrà a Marina di Loano. Una serata a dir poco spumeggiante per salutare alla grande il 2017 ed iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno e che comincerà con la “Cena di San Silvestro” in programma a partire dalle 21 sulla main lobby dello Yacht Club di Marina di Loano. Chi non riuscirà a partecipare alla “Cena di San Silvestro” potrà comunque trascorrere il veglione allo Yacht Club di Marina di Loano. Dopo il brindisi di mezzanotte, infatti, la festa proseguirà al bar de “Il Ristorante”, in un ambiente rilassato e con il raffinato accompagnamento musicale degli Zingarò. E fino al 7 gennaio sarà operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Marina di Loano: oltre 400 metri quadri di ghiaccio vero sui quali si potrà pattinare tutto il giorno per soli 7 euro comprensivi anche del noleggio dei pattini.

SAVONA. Dopo un anno di pausa, torna a Savona il grande spettacolo spettacolo pirotecnico. I fuochi verranno esplosi dalla Fortezza del Priamar, per essere visibili da tutta la città, allo scoccare della mezzanotte. Per animare tutta la serata, nella vecchia Darsena, a partire dalle 23, due street band itineranti scalderanno l’atmosfera con la loro musica coinvolgente. Si tratta di “Bandarotta Fraudolenta”, fanfara itinerante: nove eclettici e divertenti musicisti che propongono brani di varia estrazione, dalla canzone popolare alla musica folk, a brani rock, klezmer, balcanici e parodie classiche, e di “Buddy Bolden Dixie Band”, Dixie&swing band: sette elementi che propongono un vero e proprio viaggio nel tempo sulle tracce del leggendario primo re di New Orleans, Buddy Bolden. Dunque, genere New Orleans jazz, dixieland, swing.

ALBENGA. Albenga festeggia il suo Capodanno in Piazza con i Libero Arbitrio “2018 New Year Disco Music Celebration Party” e a seguire Mimmo DJ. Musica balli e brindisi in Piazza del Popolo dalle ore 22.00 fino alle 2.00.

E un veglione di Capodanno si terrà anche alla discoteca Essaouira di Albenga. A partire dalle 20.30 gran cenone con una bottiglia di vino ogni quattro persone e brindisi di mezzanotte con una bottiglia di “bollicine”. Il menu prevede entree di sushi e sashimi e gran buffet di antipasti, primo, secondo e dolci. Si comincia a ballare a partire dalla mezzanotte e mezza coi dj-set di Gianluca Erre Romano, Adrien Moreau e Andrew Bax. Al microfono Max Voice. Live percussion di Angelo Secchi. E’ possibile usufruire del servizio navetta gratuito con partenza dal Bside di Albenga e dalla stazione di Alassio (contatto: +393388235198). Per prenotazioni contattare Pier (+39 339 2121918), Alby (+39 393 3319537) e Sumo (+39 328 8119276).

BORGHETTO SANTO SPIRITO. Il 31 dicembre Borghetto Santo Spirito offrirà ai turisti e residenti un Veglionissimo in piazza speciale e coinvolgente: “In moltissime città italiane il capodanno in piazza è ormai consuetudine, Borghetto Santo Spirito non è da meno visto il grande successo della precedente edizione, ma quest’anno vogliamo che sia il pubblico il protagonista della scena sotto il palco” dichiara Franco Branco dj che animerà la serata.

“La colonna sonora sarà di grande spessore, la musica dance degli anni 80/90 è certamente la più bella ed indicata per un capodanno, ma senza perdere, naturalmente, la colonna sonora dei tormentoni di questa estate e di questo periodo natalizio, vedi Perfect di Ed Sheeran e Despacito di Luis Fonsi e tanti altri” prosegue il “dj del mare”.

“Il mio obiettivo sarà quello di far ballare turisti e residenti con i grandi tormentoni dell’estate passata con le anticipazioni del 2018, quasi un veglionissimo di capodanno al sapore di mare e dell’estate. Non mancheranno, certamente, panettone, spumante e gadgets per tutti” prosegue Franco Branco. L’evento è gratuito in collaborazione con il Comune, l’associazione “Vivi Borghetto” e la Croce Bianca.

ALASSIO. Domenica 31 dicembre, Alassio saluterà il 2017 e darà il benvenuto al nuovo anno con il “Capodanno dei Bambini” a cura della Ge.Sco. in collaborazione con lo staff Studio4Mani nella ex Chiesa Anglicana in via Adelasia dalle 19.00 alle 1.30 (info e prenotazioni: +39 3289274521 fino a esaurimento posti) e con “Capodanno in Piazza”, allegria, divertimento e musica revival anni ’60, ’70 e ’80 con Ugo Conti e la sua Band, in piazza Partigiani a partire dalle 22.00. A seguire, dopo lo scoccare della mezzanotte e l’arrivo del 2018, il Dj set con Rudy Mas e Gabry Sax. Con la partecipazione dei volontari della P.A. Croce Bianca che distribuiranno panettone e spumante.

CELLE LIGURE. Festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno con il concerto dei Reunion e, allo scoccare della mezzanotte, fuochi d’artificio sul molo, panettone, bollicine e ancora tanta bella musica dal vivo con i Deja Vu. Presenta la speaker radiofonica Sabrina Calcagno.

CERIALE. Sabato 31 dicembre dalle 22,30 festa di Capodanno in Piazza della Vittoria con il Dj Graziano Fazion. L’evento è organizzato dall’Agenzia Hpi Hollywood Production Italy Srl di Piacenza. L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con panettone e spumante in collaborazione con Civ InCeriale, Ascom, Pro Loco. Ingresso gratuito.

FINALE LIGURE. Piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina il 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 22 si anima con una divertente serata per salutare l’anno: DJ set, musica e divertimento ed anche uno spettacolo pirotecnico alle 24.

A partire dalle 22:00, Italian Groove, dancers and disco revival anni 70′ – 80′ e 90′. Vin brulé per tutti! L’ingresso è libero. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Finalese – Città di Finale Ligure.

LAIGUEGLIA. Domenica 31 dicembre, Veglionissimo Sotto le Stelle in Piazza Marconi a Laigueglia. Ecco il programma: Ore 22.30, Happy Music ed Intrattenimento; Ore 23.59, Countdown to 2018; Ore 00.00, Discoteca.

Un veglione di Capodanno si tiene anche a “La Suerte Winter Club”. Come tutti gli anni, lo storico locale di Laigueglie aprirà il bellissimo piano piscina che viene allestito in modalità invernale creando un ambiente caldo e accogliente, pronto per festeggiare l’addio del 2017 e per dare il benvenuto al 2018. A partire dalle 20.30 cena a buffet. Dalla mezzanotte e mezza alle 6 del mattino disco con dj-set di Andrea Poggio, Logan, Luca Esse. Al microfono Simone Algeri. Completa il cast Matthew Dee. Intrattenimento artistico by Elementz. E’ disponibile un servizio navetta gratuito (con passaggio ogni 20 minuti) con fermate al Caffè Roma e a Ubrecche di Alassio e a Los Amigos e alla stazione bus del porto di Andora. Per contatti La Suerte (+39 0182699136), Giulia (+39 3475030945) e Marco (+39 3486287218) o via mail a info@lasuerte.it.

PIETRA LIGURE. Da alcuni anni la centralissima piazza San Nicolò nella notte di San Silvestro ospita uno dei concerti all’aperto più coinvolgenti ed affollati della Riviera, e non poteva essere altrimenti anche questo 31 dicembre; per la grande festa che attende il 2018. Ad esibirsi sullo scenografico palco allestito di fronte alla Basilica saranno ‘The Sunny Boys’, giovanissima ed esplosiva band tra le più apprezzate e coinvolgenti in Italia. Un adrenalinico concerto da urlare, saltare e ballare, suonato e cantato al 100% live, senza sequenze, senza basi pre-registrate, tutto “dal vivo”. Con oltre 80 show all’anno dal nord Italia alla Sicilia nei migliori locali invernali e nelle più belle feste estive, i Sunny Boys sono uno dei gruppi rivelazione degli ultimi tempi.

SPOTORNO. Domenica 31 dicembre, dalle 20:30 Piazza della Vittoria, avrà inizio il Capodanno in Piazza 2018 di Spotorno con l’intrattenimento per bambini del Centro Maya: baby dance, giochi e animazione. Dalle 22:45 concerto live dei Discomania, storica band che ripercorre la musica più ballata e cantata degli anni 70 e 80, con trasformazioni coreografiche inneggianti ai personaggi famosi di quel periodo. Alle 23:50 aspettando la mezzanotte daremo il benvenuto al 2018 con uno spettacolare laser show musicale. Dalle 00:10 tutti a ballare con Dj Pavy.

VARAZZE. Sarà un Capodanno speciale quello di Varazze quest’anno. In Piazza Bovani, infatti, si potrà brindare al nuovo anno, assistendo a tantissimi cambi di costume e a centinaia di situazioni. Grazie allo spettacolo del cantante trasformista Michele Tomatis, lo spettatore sarà catapultato, infatti, all’interno di un vero e proprio film-musical, lasciandosi stupire e catturare da uno spettacolo mai visto prima: un Colossal One Man Show.

Il repertorio musicale, scelto fra le più belle canzoni degli ultimi 40 anni eseguite dal vivo, darà la possibilità a chiunque, da 0 a 90 anni, di “consumare” uno spettacolo musicale in un modo nuovo e altamente coinvolgente. Preceduto, a partire dalle 22, da un dj set, lo spettacolo di Tomatis si preannuncia travolgente, tra cambi d’abito velocissimi che faranno rimanere a bocca aperta gli spettatori e musica con un repertorio vastissimo dagli anni 60 ad oggi. Uno spettacolo musicale unico del suo genere che coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine,con un mix di musica, videoproiezioni, rapidi cambi di costume, capace di conquistare tutti.

Lo spettacolo, che sarà in scena al Palasport di Varazze, ha riscosso un enorme successo nei più importanti teatri italiani ed esteri ed è stato accolto con grande favore in tantissime piazze d’Italia. Parola d’ordine: interazione! Nato nel 2004 il progetto Mt Live si è sempre contraddistinto nel circuito “cover band” come uno show cover innovativo e votato al divertimento a 360 gradi. Non è un semplice concerto delle più famose e travolgenti canzoni dance pop degli ultimi 25 anni, ma è uno show musical che appaga anche gli occhi grazie ai continui cambi d’abito di Michele Tomatis e ai video clip proiettati su una scenografia di maxi schermi dove lui ne è sempre il protagonista. Lo spettacolo si basa anche sull’interazione con il pubblico e sull’improvvisazione, dove la tecnologia delle videoproiezioni incontra il sound live tradizionale, creando un’esplosione di musica e travolgente vitalità.