Comunali 2018, ecco i “regali di Natale” di Aldo De Michelis e “Alassio X Noi”

Alassio. “L’anno alle porte sarà l’inizio di una nuova stagione, fatta di persone nuove, idee e tanta tanta buona volontà da parte di chi oggi si sta impegnando per dare a tutti un’alternativa credibile e solida per la città del Muretto”. E’ questo l’augurio che il gruppo di “Alassio X Noi” rivolte a tutti i cittadini in vista delle festività natalizie e del 2018, anno in cui si terranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Ma guardando agli “appuntamenti” più immediati, per Natale i membri del gruppo che ruota intorno ad Aldo De Michelis hanno preparati alcuni doni ai loro concittadini: “Dentro i nostri pacchetti regalo abbiamo inserito: il rispetto dell’ambiente e degli animali con una ‘area cani’ attrezzata e facilmente accessibile, oltre alla già annunciata sostituzione dei fuochi artificiali con altri tipi di spettacolo molto più coinvolgenti e nuovi; nuovi parcheggi a rotazione che permetteranno la creazione di un’area pedonale in parte della via Dante, nella quale verrà spostato il mercato settimanale”.

E ancora: “Parcheggi a pagamento striscia blu a gestione comunale diretta tramite società partecipate; decoro urbano e verde, quello vero senza plastica, agli ingressi di Alassio (Passeggiata Ciccione e via Aurelia, curva del porto); quattro stagioni di turismo a partire dalla collina e dalla collaborazione comprensoriale; il rifacimento di tutti i marciapiedi ‘a quadrettini rossi’ risalenti ai tempi che furono, perché ad Alassio non esistono zone di serie B”.

“Queste, e tante altre iniziative, ricostituiranno la comunità alassina. Orgogliosa ma senza vanità. Un insieme di persone pronte a collaborare per e con la città. La svolta è a un passo, basta svoltare”.

Per ogni informazione, “in maniera trasparente” il gruppo mette a disposizione un sito web.