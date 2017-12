Ceriale, mostra fotografica sul “Pontile e dintorni”

Ceriale. E’ stata inaugurata sieri la mostra fotografica “Pontile e dintorni” del fotografo cerialese Aldo Pasquero, in esposizione a Ceriale nei locali del circolo ricreativo “Civico 75” in Via Indipendenza 75.

Alla presenza dell’assessore alla Cultura, Marinella Fasano, della presidenza della Pro Loco di Ceriale e del presidente del circolo Francesco Lattanzio è stato dato il via alla mostra che propone immagini a colori e in bianco e nero del Pontile di Ceriale (ma non solo, come recita il titolo) diventato, dopo lo storico e secolare Bastione cinquecentesco, uno dei simboli della città, meta di numerosi turisti e visitatori, nonché oggetto di infinite raffigurazione pittoriche e fotografiche da parte di artisti del pennello e dell’obbiettivo.

Le fotografie di Aldo Pasquero, sostenuto in questa occasione a livello pubblicitario e di social dal collega e amico fotografo Rossano Fabio, propongono immagini profonde e significative, che oltre a dare una precisa idea delle poderose architetture che si stagliano sullo sfondo del mare, indugiano su particolari e caratteristiche della costruzione evidenziandone le peculiarità che potrebbero sfuggire allo spettatore più distratto, allargando, inoltre, il raggio d’azione della macchina fotografica spaziando sulle marine e sul confine tra il cielo e il mare.

La mostra a ingresso gratuito resterà in visione tutti i pomeriggi fino al 7 gennaio 2018.