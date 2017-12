A Carcare nasce la figura dell’Ecovolontario

Carcare. Sarà presentata mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 16, in bibliloteca comunale, in occasione del corso dell’Univalbormida dedicato alla raccolta differenziata, la campagna di adesione al progetto di “eco volontari” per il Comune di Carcare.

Saranno gli operatori della ditta Proteo a spiegare, insieme all’assessore alle attività produttive Christian De Vecchi, le mansioni di natura collaborativa che andranno a svolgere i volontari che, ovviamente dovranno essere animati da una grande sensibilità alle tematiche ambientali e da tanta voglia di prendersi cura del proprio paese. Il progetto nasce in relazione al recente cambio di sistema di raccolta dei rifiuti urbani, passato ad un modello “porta a porta spinto” su tutto il territorio di Carcare che, ha già determinato un incremento di percentuale al 75%.

Le qualità necessarie per poter diventare ecovolontario sono le stesse previste dall’iscrizione all’Albo dei Volontari Comunali, infatti il punto di origine della nascita di questa nuova figura è legata alla presenza di un già collaudato registro comunale, dove i volontari intenzionati a collaborare con il Comune in vari settori della vita sociale della comunità paesana possono farlo regolarmente.

In merito all’iniziativa è lo stesso assessore De Vecchi a riferire: “L’albo dei Volontari è attivo nel Comune di Carcare dal 2011, la figura dell’ecovolontario sarà identica a quella di tutti gli altri volontari che costantemente o saltuariamente vogliono rendersi parte attiva in iniziative a favore della collettività. Basterà iscriversi compilando la domanda che consegneremo il 17 Gennaio, per essere coinvolti in attività strettamente legate al perfezionamento delle campagne di informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata corretta. Ovviamente secondo la tipologia delle mansioni i volontari verranno preparati da operatori professionali e specializzati, la loro sensibilità aiuterà ad accrescere le consapevolezze collettive in materia di sostenibilità ambientale e renderà veramente completo il ciclo dei rifiuti urbani sul nostro territorio”.

Dopo il 17 gennaio, giornata di presentazione dell’iniziativa, per poter iscriversi e diventare ecovolontario basterà recarsi negli orari di apertura presso l’Ecosportello Comunale, il mercoledì e il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 14.30.