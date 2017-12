Savona. “Bisogna aumentare le dosi di cannabis terapeutica, uno strumento fondamentale nella terapia del dolore, di cui purtroppo l’ospedale San Paolo di Savona è a tutt’oggi carente a causa di ciclici ritardi nell’approvvigionamento”. Lo afferma in una nota Andrea Melis, consigliere regionale M5S Liguria.

“Ciò significa che spesso i pazienti si ritrovano a dover attendere anche settimane per poter usufruire di una sostanza che si è dimostrata efficacissima nel lenire i sintomi anche di malattie gravi. Non è chiaro se le responsabilità vadano ricercate nel sistema distributivo o nella mancanza di fondi, ma il problema di approvvigionamento esiste e va risolto” aggiunge l’esponente pentastellato.

“Da Toti e dall’assessore Viale ci attendiamo una maggiore attenzione sul tema, affinché sia garantito un ricambio continuo del dosaggio di cannabis terapeutica e ridurre, così, le lunghe attese con cui i pazienti savonesi si trovano a fare i conti” conclude Melis.

Tra l’altro questa mattina in Regione è stato respinto un ordine del giorno sottoscritto da Giovanni Pastorino e Francesco Battistini di Rete a Sinistra-LiberaMENTE Liguria con il quale si impegnava la giunta a stanziare un congruo capitolo di spesa circa la “missione 13-tutela della salute “, attraverso il quale il sistema sanitario regionale garantisce il monitoraggio costante degli approvvigionamenti in funzione delle scorte necessarie e dunque la corretta e capillare distribuzione dei preparati terapeutici a base di cannabis in tutto il territorio ligure.