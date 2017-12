Campionato Invernale del Ponente: nella 44Winter spazio per i J70 con MonoMania

Varazze. La seconda fase del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato dei Circoli Nautici del Ponente, composto da Varazze Club Nautico, LNI Savona, Club Nautico Celle e Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, con la collaborazione del Marina di Varazze ed il supporto di Fiv e Uvai, vedrà al via una nuova categoria di monotipi ad alte prestazioni, con equipaggi di prim’ordine.

La 44Winter, con il patrocinio dal Comune di Varazze, ospiterà infatti un nuovo evento denominato MonoMania, promosso da Regatta.exe con il supporto di SavonaShipYard. Monomania nasce con l’intento di coinvolgere un sempre maggior numero di armatori ed equipaggi nelle regate per monotipi, assicurando un programma di eventi a terra ricco di novità.

MonoMania esordirà al Marina di Varazze, con l’evento dedicato ai J70, il monotipo del quale sono stati venduti quasi mille esemplari. L’imbarcazione a bulbo progettata nel 2012 da Alan Johnstone, con lunghezza f.t. di 6,93 metri, il J70 ha un piano velico di 21 m2, cui si aggiunge uno spinnaker asimmetrico di 45 m2. Nel corso del 2017 gli eventi dedicati ai J70 hanno visto sempre la partecipazione di numerose imbarcazioni, provenienti da oltre 10 diverse nazioni.

Al momento attuale risultano iscritte cinque imbarcazioni, che vedranno sfidarsi Matteo Albanese con il plurivittorioso Enrico Zennaro alla tattica, Carlo Laurini con alla tattica Martino Tortarolo che condivide il trionfo con grandi firme della vela mondiale, Alessio Zucchi con Elisabetta Saccheggiani campionessa mondiale ed europea classe 420 nel 2001, Laura Comini con al timone Alessio Pardini vincitore del Mondiale Melges 32 nella categoria Corinthian, e infine Danilo Chiaruttini con alla tattica Fabrizio Bavestrello. A breve verrà pubblicata la entry list completa, anche perché le iscrizioni sono ancora aperte.

Il primo appuntamento sarà sabato 13 gennaio per il briefing di classe, seguito la mattina del 14 dal briefing generale presso la sede del Varazze Club Nautico. In attesa dei risultati ufficiali di giornata, domenica 14 Savona Shipyard e Regatta.exe saluteranno gli armatori e gli equipaggi presso il QQ7 con l’estrazione di un buono per la pulizia della carena offerto da Savona Shipyard e gadget offerti da Regatta.exe.

La seconda regata sarà domenica 28 gennaio, quindi nel fine settimana del 10 e 11 febbraio due giorni di regata per dar vita alla classifica finale. La quattro giorni organizzata in concomitanza del Campionato Invernale del Ponente si pone come momento di allenamento e messa a punto delle imbarcazioni in vista dei primi appuntamenti della stagione 2018

Il centro di gravità per i J70 sarà la piazzetta del Marina di Varazze, per la precisione il bar QQ7 dove è organizzata l’hospitality.

Ecco quindi che per esaltare l’aspetto formativo dell’evento, il comitato organizzatore ha previsto nel weekend del 10 e 11 febbraio un briefing tecnico e la possibilità di disputare regate arbitrate, allo scopo di innalzare ulteriormente il livello agonistico dei regatanti.

La premiazione della classe J70 è prevista per il pomeriggio di domenica 11 febbraio, mentre quella del Campionato Invernale per le altre classi avrà luogo il sabato successivo.