Savona. “Ci rubano la salute”. Questo lo slogan scelto dalla segreteria provinciale del partito Democratico che ha lanciato una campagna con l’affissione di numerosi manifesti nelle località del savonese per contrastare l’azione della Regione sul nuovo piano sanitario e spiegare ai cittadini la scellerata operazione di smantellamento della sanità pubblica a favore dei privati.

“La sanità ligure e savonese è caratterizzata da una serie di disservizi con riduzione di attività sanitarie, sia a livello ambulatoriale che operatoria, creando liste di attesa infinite e strumentali per mandare i pazienti liguri a farsi operare in Lombardia, secondo il perverso accordo firmato due anni fa dal governatore protempore della Regione Liguria e il suo collega lombardo!” sottolinea il Pd provinciale.

“L’amministrazione regionale di centro destra ha aumentato le tasse ai liguri, impoverendo gli ospedali ed i servizi per i cittadini di questa provincia” aggiunge ancora il Pd savonese.

E sulla riforma sanitaria in atto e sull’assetto dei servizi, dei reparti e del personale, il partito Democratico annuncia dura battaglia: “Controlleremo giornalmente le scelte politiche ed aziendali, riferiremo con forza e puntualità al territorio, attraverso i mezzi di comunicazione, il disastro che stanno perpetuando!”.

Non manca infine una stoccata al centrodestra e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Dopo mezzo mandato in Regione l’unica cosa che avevi promesso come al solito non è riuscito a mantenerla – aggiunge ancora il Pd provinciale-. Ricordiamo a tutti, e soprattutto ai cittadini di ponente savonese, che Vaccarezza si è venduto la sanità pubblica del suo territorio per le sue ambizioni personali (giunta regionale?)…”.

“Invece di raccontare favole sul Dea del Santa Corona venga a girare per gli ospedali e si renderà conto di come la sua maggioranza ha svuotato di servizi e prestazioni e che il suo voto che lui dice determinante lo è solo per il proprio destino è non di quello della provincia savonese e dei bisogni dei cittadini” conclude la segreteria provinciale del Pd.