Cairo, nuovo sito internet per l’Istituto “Patetta”

Cairo Montenotte. E’ in linea da oggi all’indirizzo www.patettacairo.gov.it il nuovo sito ufficiale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

“Rinnovato nella veste grafica, di facile e immediato utilizzo, il nuovo sito consentirà ai docenti, agli studenti e alle famiglie di poter interagire con maggiore continuità ed efficienza con l’Istituto cairese” spiegano dall’Istituto scolastico.

“Nel nuovo sito sono chiaramente esposte ed aggiornate tutte le notizie rilevanti per la comunità scolastica e le informazioni di interesse per le famiglie. Tra queste segnaliamo gli Open Day che si terranno mercoledì 10 gennaio 2018, dalle 17 alle 19 per la sede di Via XXV Aprile (indirizzi Tecnico Economico, Costruzione Ambiente Territorio-ex Geometri e Professionale Servizi Commerciali) e mercoledì 17 gennaio 2018, nello stesso orario, per la sede di Via Allende (Indirizzi Elettrotecnico, Meccanico Meccatronico e Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica)” proseguono dal Patetta.

“Dal 15 al 19 gennaio, nell’ambito del Progetto Scuola Insieme, gli alunni delle classe terze delle scuole medie potranno partecipare alle lezioni curricolari insieme agli studenti dell’Istituto Patetta per conoscere ‘dal di dentro’ le caratteristiche e le qualità della scuola. Per prenotazioni è possibile contattare la Segreteria Studenti al n. 019 504684” concludono dall’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” Cairo Montenotte.