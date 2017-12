Cairo Montenotte. Lotta allo spaccio, sequestro di fuochi illegali e controlli stradali. E’ il bilancio dell’attivià dei carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte messi in atto nei giorni di Natale.

Il 24 dicembre i militari hanno arrestato in flagranza di reato A.T., ventunenne di Carcare, per avere ceduto circa 30 grammi di hashish a due minorenni, quest’ultimi pronti a loro volta rivenderlo al dettaglio: i due quindicenni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Genova. A seguito dell’arresto si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 21enne, nel corso della quale sono stati trovati ulteriori 30 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per tagliare e confezionare la droga.

Il giovane dopo essere stato accompagnato in caserma è stato associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

I carabinieri della stazione di Cairo, inoltre, nell’ambito dell’intensificazione di controlli sulla vendita di fuochi, hanno proceduto al sequestro di circa di 78 Kg per un totale di 400 “botti” di libera vendita detenuti oltre i limiti consentiti. Per tale motivo C.X., cittadino cinese di 28 anni, residente a Cairo, titolare del negozio privo di autorizzazioni di pubblica sicurezza, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Savona.

In tema di sicurezza stradale, nel corso dei numerosi controlli, è stato sorpreso in stato di forte ebrezza alcolica I.R., 60enne originario di Dego, ma residente a Massa. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è risultato alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 g/l (il limite di legge è 0,50). All’uomo è stata ritirata la patente, sequestrato il veicolo e deferito alla Procura della Repubblica di Savona.

Sempre la vigilia di Natale, i carabinieri della Stazione di Cengio hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona a carico di M.P., trentacinquenne, sul quale pendevano due condanne, una per furto ed una per reati inerenti gli stupefacenti, per complessivi 2 anni e 3 mesi di reclusione. Anche lui, dopo l’esecuzione del provvedimento, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi.