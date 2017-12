Cairo, i Cobas utenti chiedono di vietare i botti a Capodanno

Cairo Montenotte. Cobas Utenti Savona chiede di vietare i botti in occasione del Capodanno: “AI sensi dell’art.703 del codice penale, sono vietati fuochi e botti non autorizzati. Chiediamo al Comune di Cairo, come a tutti i Comuni di emettere specifica ordinanza di divieto con le sanzioni previste” si legge nella nota dei Cobas.

“Come tutti sanno, nei centri abitati ma non solo si possono provocare gravi danni a persone ed animali, in particolare cani, gatti, animali domestici che possono riportare gravi conseguenze” precisano i Cobas.

“D’altra parte è necessario che chi vende questi apparati richieda prima l’autorizzazione

al loro uso da parte dell’autorità competente” concludono i Cobas utenti Savona.