Cairo Montenotte. La Cairese vince (2-0. Alessi e Di Martino) sul difficile terreno del Borzoli, guadagnando tre punti sull’Arenzano, sconfitto dall’Ospedaletti.

“Essere soli in vetta alla classifica, ci gratifica, ma il percorso è ancora ricco di insidie e difficoltà, a partire dal recupero, che dovremo giocare, ad inizio gennaio, con l’Arenzano, sconfitta da quella grande compagine che è l’Ospedaletti”.

Mauro Giribone, direttore sportivo dei bormidesi è felice per la vittoria, ottenuta a spese di un buon Borzoli: “Non siamo stati brillantissimi, merito del Borzoli, che nella prima frazione di gioco ci ha messo in difficoltà; siamo stati bravi a tenere il campo in maniera ordinata e abbiamo vinto una partita per niente facile”.

“Voglio rimarcare la prova di Boveri (ndr , classe ’97), Magnani e Bovio (classe ’99) che entrati a partita in corso, hanno giocato un’ottima gara, dimostando che la rosa della Cairese è competitiva in ogni suo elemento”.