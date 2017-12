Borghetto, nella chiesa di Sant’Antonio risuonano le “Armonie di Natale”

Borghetto Santo Spirito. Doppio appuntamento con la rassegna “Armonie di Natale” e i concerti presso la chiesa di Sant’Antonio.

Venerdì 29 dicembre alle 21 prenderà il via la rassegna “Armonie di Natale”, con la partecipazione della corale della parrocchia di San Giovanni Battista di Loano. Dalle musiche antiche fino a riletture di brani più recenti, dai più tradizionali canti di Natale alla musica classica, una varietà di generi e forme musicali che allieteranno la città durante le festività natalizie.

Sarà il duo Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto traverso) a concludere la rassegna, giovedì 4 gennaio 2018 alle 21, con il concerto “Benvenuto 2018”. Il programma del concerto comprenderà una ricca selezione di brani della tradizione natalizia: ”Ave Maria” di C. Gounod, “Magnificat” e “Pacem in Terris” di M. Frisina, “Andante in do maggiore K315” di W. A. Mozart, “O Mio Signor, Largo” di G. F. Haendel, “La Vergine degli Angeli” (da “La Forza del Destino”) di G. Verdi, “Cantique de Noël” di A. Adam, “Carols of Bells” di M. Leontovych, “Hark! The Herald Angels Sing” di F. Mendelssohn, “Silent Night” di F. Gruber, “Fratello Sole, Sorella Luna” di J.M. Benjamin e R. Ortolani.

Paola Arecco, diplomatasi nel 1991 in pianoforte presso il conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, vanta una intensa attività concertistica ed è attualmente direttrice del coro polifonico interparrocchiale di Loano e docente di “laboratorio di coro” per l’Unitre di Borgio Verezzi (SV). Collabora come organista all’attività concertistica del coro “S. Biagio” di Finalborgo e con numerosi musicisti della scena locale loanese come il sassofonista M° Davide Nari e il flautista Gianni Gollo.