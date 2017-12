Borghetto Santo Spirito. “Abbiamo raggiunto quota 1000 euro, grazie per la vostra generosità”.

Lo annuncia il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa: Ad oggi, con le offerte per il tris di piantine aromatiche griffate ‘Borghetto Christmas Walk” sono stati raccolti 1.000 euro (1.005 per la precisone) che verranno destinati per l’acquisto di un’altalena e di altri arredi per l’asilo nido di Borghetto”.

“Vi sono ancora piantine disponibili per chi avesse desiderio di compiere un bel gesto”, fa sapere il primo cittadino.