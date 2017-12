Borghetto, gli alberi di Natale che decorano i negozi aiutano a finanziare le attività della scuola

Borghetto Santo Spirito. Piccoli alberi di Natale in legno con cui decorare gli ingressi delle attività commerciali e, soprattutto, raccogliere fondi a favore delle scuole cittadine. E’ questa l’iniziativa organizzata dall’associazione “Vivi Borghetto” insieme con “Mamme a scuola – Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito”.

“In vista delle festività natalizie di quest’anno – spiegano da ‘Vivi Borghetto’ – avevamo in mente di posizionare davanti alle attività commerciali tanti alberi di Natale tutti uguali, in modo da far capire ai turisti ed ai residenti che (nonostante la crisi economia sia nazionale che del nostro Comune) si ha tutti la voglia di rinascere. Proprio mentre stavamo valutando questa iniziativa, ci hanno contattato le mamme delle scuole di Borghetto del gruppo ‘Mamme a Scuola – Forum Culturale di Borghetto’. Quello delle ‘Mamme a Scuola’ è un gruppo di genitori volontari che, in aggiunta alle incombenze del proprio quotidiano, dedica energie, tempo e passione, alla creazione di oggetti fatti a mano con materiali di riciclo. Con la partecipazione a mercatini e manifestazioni raccoglie fondi che vengono devoluti interamente alla scuola. Quest’anno Ivana, la creativa del gruppo, ha realizzato dei magnifici alberi in legno”.

“Quando me l’hanno presentato – spiega Carolina Bongiorni, segretario di ‘Vivi Borghetto’ – ho condiviso questo progetti con tutti i commercianti affiliati alla nostra associazione Borghetto e non. Tantissimi hanno deciso di aderire a questa iniziativa che permetterà di raccogliere fondi con cui sovvenzionare extra scolastiche, laboratori o percorsi formativi per i ragazzi dell’istituto comprensivo Valvaratella di Borghetto Santo Spirito”.

“Fanno parte di questo splendido gruppo che ci mette anima, cuore e tempo: Azzurra, Claudia, Flora, Ivana, Letizia, Manuela, Maria Grazia, Nazarena, Rossana, Samantha, Sonia e Stefania. Vogliamo ringraziarle per averci reso partecipi di questo progetto”. Le mamme, a loro volta, vogliono “ringraziare di cuore ‘Vivi Borghetto’ e le attività di Borghetto citandole una per una (in ordine alfabetico): Agenzia 4 Con, Agenzia Edilriviera, Agenzia Promocase, Bar Collando, Bar Crystal, Bar Flavio, Bar Incantesimo, Bar Selene, Bar Tipota, Bar Velvet, Bar71, Edicola Cartolandia, ,Erboristeria, Gastronomia Anna, Gastronomia Chiara, Gelateria La Vela, Hair Teca by Ely, Il Cascinale, Immobiliare Angelucci, Immobiliare ArtCase, Immobiliare Costa Ovest, Immobiliare Europa, Immobiliare L’Orizzonte, Impresa Angelucci, La Bomboniera, Macelleria Maschietto, Mauro Bazar, Mondo Casa, Ok Market, Ottico via Dante, Panificio De Rosa, Parafarmacia Giraldi, Parrucchiera Cinzia, Parrucchiera Giada, Parrucchiera Marisa, Parrucchiera Nelly, Pasticceria Dolce Voglia, Pasticceria Fili, Pizza al taglio Eugenio, Pizzeria Eich, Profumeria Simonini, Ristorante K609, Scommesse via Dante, Tabaccheria Canale, Tabaccheria Villa, Toelettatura Roberta’s, Tuttofreddo”.