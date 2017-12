Boom di turisti a novembre: in Liguria superati i 15 milioni di presenze. Nel savonese in aumento arrivi e presenze

Provincia. Un aumento significativo degli arrivi e un incremento ancora più deciso delle presenze. Sono questi i numeri del turismo savonese registrati dall’Osservatorio Turistico della Regione Liguria per il solo mese di novembre.

A livello regionale, quest’anno il mese di novembre, tradizionalmente più sottotono, ha registrato (rispetto all’anno scorso) un aumento degli arrivi pari al 12,3 per cento e delle presenze pari al 9,1 per cento, sintesi di un andamento positivo sia nelle strutture alberghiere che extralberghiere.

Le strutture alberghiere, in particolare, hanno visto crescere il numero di clienti di circa 11mila unità (+9,8 per cento) e i giorni di presenza sono stati 20 mila in più (+8,2 per cento). Sono state ancora una volta le strutture extralberghiere a incidere maggiormente sul buon andamento del comparto: hanno infatti raggiunto +26,0 per cento negli arrivi e +11,9 per cento nelle presenze.

Da inizio anno i clienti sono stati 4 milioni e 600 mila (+4,9 per cento) e le presenze sono cresciute del 3,1 per cento, superando 15 milioni di giornate. Gli arrivi italiani, a novembre, hanno superato 90 mila unità (+9,8 per cento) e quelli stranieri 61 mila unità (+16,3 per cento); per quanto riguarda le presenze la componente nazionale ha registrato oltre 220 mila giornate (+5,5 per cento), mentre quella estera oltre 142 mila (+15,4 per cento).

Entrando nel dettaglio delle provenienze nazionali la Lombardia resta al primo posto tra le regioni con quasi 896 mila arrivi (+6,2 per cento rispetto ai primi 11 mesi del 2016) e quasi 3 milioni e 600 mila presenze (+3,2 per cento), seguita dal Piemonte (+5,2 per cento gli arrivi e +3,1 per cento le presenze): insieme costituiscono più del 70 per cento delle presenze italiane in Liguria.

Sul fronte estero, la Germania con oltre 1 milione e 300 mila presenze si conferma al primo posto, con una crescita del 4,0 per cento; segue la Francia (+10,5 per cento) e la Svizzera (+5,3 per cento).

Molto bene il turismo a Savona: +9,7 per cento gli arrivi (+11,2 per cento gli italiani, +6,5 per cento gli stranieri) e +12,7 per cento nelle presenze (+11,0 per cento gli italiani, +16,4 per cento gli stranieri). Dati positivi anche su entrambe le tipologie delle strutture: per gli alberghi si registra una crescita degli arrivi pari al 6,6 per cento e delle presenze pari al 7,5 per cento, meglio per le strutture extralberghiere che hanno aumentato del 22,7 per cento i clienti e del 25,1 per cento le giornate di presenza.

Qui tutti i numeri nel dettaglio.