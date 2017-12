Il Barone Rampante apre il nuovo anno con uno stage di recitazione per ragazzi e adulti tenuto dal noto attore Andrea Bosca (dal 3 al 7 gennaio).

Andrea Bosca si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Mauro AVogadro nel 2003 e diventa membro della Compagnia del TST prendendo parte a tournée nazionali.

Inizia la carriera cinematografica ( Si Può Fare di Giulio Manfredonia, ‪Noi credevamo‬ di Mario Martone, Febbre da Fieno di L. Luchetti, Gli Sfiorati di Matteo Rovere e Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek) che si alterna a quella televisiva ( Raccontami di R. Donna, Lo Zodiaco di E. Puglielli, C’era una volta Studio Uno) fino a prender parte a cast internazionali ( Olimpiade Nascosta, La Dama Velata, Grand Hotel, Romeo e Giulietta, Medici Masters of Florence). Prossimamente in uscita : Romanzo Famigliare di Francesca Archibugi per Rai Uno.

Le ultime produzioni teatrali sono state : Jakob Von Gunten per Teatro India Roma, Una Tigre Del Bengala Allo Zoo di Baghdad di e con Luca Barbareschi. Premi e riconoscimenti :

Nastro D’argento Speciale per “A Tutto Tondo” shortmovie di e con Andrea Bosca -Premio “G.Biraghi” 2012 , Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, 2012 -Nastro D’Argento al Cast di “‪Noi Credevamo‬”, 2011 -Premio Giovani, Festival “Primavera Cinema Italiano” di Cosenza per ‪Noi Credevamo‬, 2011. MAREMETRAGGIO, Prospettiva su Andrea Bosca: Nuovo Talento Italiano 2011

Info ed iscrizioni: ‪‪348 / 8978684‬‬ o c.ilbaronerampante@libero.it, www.compagniabaronerampante.it. Segreteria aperta presso la sede sociale di Via Municipio 3 a Borgio Verezzi il venerdì ‪‪dalle 17 alle 19‬‬.

Età dei partecipanti: ragazzi dagli 11 in su e adulti. E’ sicuro che mi piacerebbe lavorare con persone che hanno già qualche pratica dell’arte, ma sono aperto alla presenza di tutti. L’apporto umano di ogni singolo può essere peculiare e sarà mio compito lavorare sul loro punto di scoperta… per andare nella zona in cui ognuno, partendo dal proprio livello, può fare una nuova esperienza. Credo che anche i professionisti potrebbero trovare interessante il modo di interfacciarsi, umanamente e artigianalmente.

OBIETTIVI E CONTENUTI:

Lavoreremo fisicamente, emotivamente e analizzando il testo, per dare corpo a scene che arriveremo anche a filmare. Prenderemo una scena e lavoreremo sul personaggio, sulla relazione con l’altro, imparando vivere onestamente, momento per momento nelle circostanze immaginarie della storia.

La scena può essere teatrale, una tratta da una serie tv oppure tratta dalla storia del cinema…. I partecipanti potranno scegliere la propria e il proprio personaggio. Mi piacerebbe poter discuterne prima con loro, in modo da trovare il giusto personaggio per ognuno. Potremmo anche scegliere insieme di lavorare in un’altra direzione, se ci fosse qualcosa di divertente da esplorare.

Sarebbe bene che ne avessero la memoria e arrivassero già al massimo possibile della loro preparazione, per poter andare oltre nel lavoro insieme. Come se fosse un’audizione, o un giorno di lavoro sul palco e sul set. Se qualcuno avesse già un partner, potremmo lavorare sulla scena più dinamicamente, quindi apprezzo proposte di coppie di attori su una singola scena. Anche queste, da brevemente discutere prima.

Il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere la massima esperienza possibile, in un lasso di tempo limitato, del personaggio e della scena. La disponibilità emotiva, il saper ascoltare l’altro e lasciarci toccare intimamente dal nostro compagno in scena saranno allenati sia in gruppo che individualmente. Troveremo il conflitto del personaggio e della storia, i rapporti in scena, filmeremo i progressi in modo da poter osservare i cambiamenti e gli aggiustamenti fatti passo dopo passo. Proprio come fanno gli artigiani.