Apertura Prolungata

Durante il periodo delle vacanze, come da nostra consuetudine da un paio di anni a questa parte, in accordo con il Comune di Loano, prolunghiamo l’apertura al pubblico per tutto il giorno, ovvero dalle 8.00 della mattina alle 21.00 di sera, per dare modo a tutti di usufruire della nostra piscina e smaltire gli eccessi nel Natale.

Per cui, non avete più scuse per non venire a farvi una bella nuotata detox post pranzi e cenoni, o in previsione dell’ultimo dell’anno.