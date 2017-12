Apertura Prolungata

Come da nostra consuetudine natalizia, da un paio di anni a sta parte, il nostro impianto rimane aperto per tutto il giorno senza staccare, per dare la possibilità anche ai più pigri di smaltire il panettone di Natale.

Nuotare fa bene, si sa. Sia per il corpo che per la mente, ma in questi giorni potrete sfruttare il nostro impianto anche coi vostri bambini ed utilizzare la piscinetta, soprattutto viste le temperature fredde che ci sono fuori.

Per cui, nessuna scusa, preparate la sacca e venite a trovarci. Per qualsiasi info non esitate a contattarci via mail a dorianuoto2000loano@gmail.com oppure visitate il nostro sito.

Cogliamo nuovamente l’occasione per porgervi i più sentiti auguri!