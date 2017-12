Andora. Auguri di Natale da parte del sindaco di Andora Mauro Demichelis che, accompagnato dall’assessore alle politiche sociali e associazioni Patrizia Lanfredi, ha fatto visita agli anziani ospiti delle residenze Val Merula e delle Suore di Sant’Eusebio. Una giornata speciale per i ricoverati che hanno ricevuto in dono una stella di Natale da parte del Lions Club Andora Valle del Merula, rappresentato dal presidente Bruno Zanoni.

Il primo cittadino ha, inoltre, portato i suoi auguri e quelli dell’amministrazione, alla signora Pizzo che da pochi giorni ha raggiunto il bel traguardo dei 103 anni di età e che fa parte della schiera di centenari che vivono ad Andora.

Foto 2 di 2



“Un pomeriggio di emozioni semplici, ma intense in cui ho avuto il piacere di intrattenermi con persone che fanno parte anche dei miei ricordi d’infanzia e a cui faccio visista anche nel corso dell’anno, in varie occasioni – ha detto il primo cittadino di Andora – Sono rimasto colpito dalla serenità che c’è nelle strutture andoresi, dove i nostri anziani sono accuditi con amore e stimolati anche a partecipare, per quel che è possibile,alla vita sociale. E’ sempre bello fermarsi a parlare con loro, scambiarsi gli auguri e magari ricevere una carezza sulla guancia da chi ti ha visto bambino”.

Ad accompagnare Mauro Demichelis, c’era anche Bruno Zanoni, presidente del Lions Club Andora Valle del Merula, e alcuni volontari che hanno portato ai ricoverati un piccolo omaggio floreale.

“Incontri che ti rimangono nel cuore – ha detto il presidente Zanoni – Dobbiamo rispetto e affetto a queste persone a cui possiamo dare molta serenità anche solo con un piccolo gesto.”

I nonni di Andora, ricoverati nelle strutture, nei giorni scorsi hanno ricevuto caldi e coinvolgenti auguri anche da parte dei bambini delle scuole di Andora, che hanno interpretato per loro alcuni canti di Natale.