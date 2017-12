Andora, bando di iscrizione al portale on line degli appaltatori dell’Unione Valmerula e Montarosio

Andora. E’ attivo da pochi giorni il Portale on line degli Appalti dell’Unione Valmerula e Montarosio a cui possono iscriversi gli operatori economici che vogliano lavorare con la pubblica amministrazione, partecipando, con varie modalità, alle gare e agli appalti dei comuni di Andora, Testico, Stellanello, Cesio e Chiusanico.

La prima sezione a essere stata attivata è quella relativa ai “Lavori”. On line ci sono l’Albo Appaltatori per lavori fra i 40.000 e 150.000 euro e quello per i Lavori fra i 100.000 e il milione di euro. A gennaio sarà attivo anche l’Albo per i lavori di importo inferiore ai 40.000 euro.

Il servizio nasce per coinvolgere anche gli operatori della piccola e media impresa, che, una volta iscritti e collocati dal sistema informatico nelle varie categorie di appartenenza, potranno essere scelti a sorteggio o invitati a partecipare alle gare direttamente dal sistema.

Con l’inizio del 2018, saranno aperte le iscrizioni anche alle categorie relative a Servizi, Forniture, Professionisti, Tecnici e Legali per gare di importo molto inferiore. Collegandosi all’indirizzo http://mail.comunediandora.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp gli operatori possono iscriversi all’albo con una procedura di registrazione facile e veloce. I requisiti richiesti sono il possesso di una casella postale di pec e di una firma digitale valida.

“A breve, il Comune realizzerà incontri con le associazioni di categoria – annunciano dall’amministrazione di Andora – per spiegare il funzionamento degli Albi e le modalità di iscrizione a un servizio moderno per garantisce criteri di scelta trasparenti e vuole favorire la partecipazione degli operatori economici anche di piccole dimensioni. Sarà presentato e promosso anche l’iscrizione delle ditte al Mepa, il Mercato elettronico dove i comuni sono obbligati a rivolgersi e dove le aziende possono proporre i loro servizi e lavori”.

“Invitiamo gli operatori ad iscriversi agli Albi dell’Unione. Si tratta di un sistema informatico che assicura criteri di scelta del contraente certi e trasparenti, favorisce la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste – conferma Mauro Demichelis, presidente dell’Unione Valmerula e Montarosio e sindaco di Andora – Ditte, fornitori e professionisti aventi eguali requisiti, potranno essere scelti dal sistema per estrazione a sorteggio, chiamata diretta o invito a gara a seconda del tipo di lavoro, servizio o fornitura richiesta e del valore dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sulle gare”.

La normativa relativa agli acquisti della pubblica amministrazione prevede procedure precise a seconda degli importi. Basta conoscere bene le regole per accedere alle gare. Da qui l’idea di creare un albo che agevoli anche la piccola impresa, meno attrezzata a gestire i rapporti con la P.A.

I funzionari comunali possono procedere ad affidamento diretto, ovvero senza gara d’appalto, quando il servizio, il lavoro o la fornitura sia presente sul Mepa e abbia un valore fino a 40.000 euro. Fuori dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i respondabili dei vari uffici possono fare un affidamento diretto per un valore fino ai mille euro.