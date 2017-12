Andora. Successo per il concerto del pianista e compositore Diego Genta, con proiezioni di immagini realizzate dal fotografi del Circolo Fotografico di Andora, che si è tenuto ieri, alle ore 17, nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro.

L’artista ha proposto i 12 brani del suo cd “Colors” , opera per pianoforte e orchestra composta da 12 brani, dedicato ai colori della nostra terra e al sentimento dell’amore. L’evento è stato possibile grazie al Comune Andora, Patrizia Lanfredi, Maria Teresa Nasi e Daniela Gambella con la collaborazione di Macchia Benedetto, Massimo Vignola, Jarno Sandrin, Enrico Sassi e Gianni Pastorino.

Musicista noto e apprezzato, autore di dozzine di musiche, album e collaborazioni importantissime a livello internazionale, Genta ha composto un pezzo che è stato inserito nella colonna sonora del cartone animato “A Yeti stole Christmas” in uscita a Natale negli Stati Uniti che ha presentato in anteprima, proprio ad Andora, nel corso della serata di Miss Inverno. Non è la prima volta che la musica di Genta viene scelta per accompagnare film.

Diplomato in pianoforte principale al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha composto le musiche originali del cortometraggio “Utopia” del regista Lorenzo Fresco, che ha partecipato al Festival del cinema di Roma ed è stato trasmesso su Sky satellite. Il corto è stato selezionato tra i migliori al VideoFestival internazionale di Imperia nell’aprile 2008.