Albisola Marina. Ha preso avvio in questi giorni, prima delle feste natalizie, l’ultimo cantiere del 2017 di Albissola Marina. Il cantiere riguarda le opere di pulizia del tratto tombinato del Rio Sodino, che passa sotto l’Aurelia, e la riprofilatura del tratto finale della foce con posa di gabbioni.

“Le lavorazioni affidate alla cooperativa Tracce – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro – comprendono sostanzialmente l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria con rimozione del materiale accumolatosi nel tratto tombinato passante sotto l’Aurelia e il ripristino dell’ultima parte di protezione spondale alla foce tra lo stabilimento balneare Bau Bau e la spiaggia libera, con inserimento lungo le sponde d’argine focive di un numero di 12 gabbioni con pietrame a secco (6 per lato) per un totale di 12 metri lineari.

“Questo intervento di posa in opera di gabbioni serve per proteggere l’arenile ed in particolare il tratto di spiaggia libera maggiormente sposto dal rischio erosione nel caso di piena del rio in questione”.

La somma complessiva impegnata per i lavori è di 10.865 euro dei quali circa 7 mila finanziati dal contributo regionale per le manutenzioni ordinarie di difesa del suolo.

“Inoltre, al fine di rendere maggiormente incidente il lavoro degli operai comunali (i lavori sono stati messi in atto in economia diretta) per la pulizia delle caditoie stradali di raccolta e convogliamento delle acque piovane, si è provveduto anche ad affidare in esterno ad operatore specializzato le operazioni di pulizia con canaljet delle principali condotte comunali di regimazione acque pluviali”.