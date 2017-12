Albisola Superiore. Sul sagrato della chiesa Stella Maris, il sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi e il vicesindaco di Albissola Marina Nicoletta Negro, hanno scoperto ufficialmente le statue del progetto del Presepe degli Abissi.

L’associazione albisolese é nata con lo scopo di realizzare un presepe sottomarino permanente da collocare a 200 metri dalla riva e a 6 metri di profondità con statue a dimensione reale. Le statue in terracotta sono state realizzate dall’artista Laura Romano e dal suo staff per quanto riguarda la madonna, mentre il San Giuseppe dai maestri Ylli Plaka e Ivan Cuvato; Damiano Rossello per il bambinello.

Le statue sono visibili all’interno della Chiesa Stella Maris di Albisola capo. Il Presidente dell’associazione Oreste De Rossi, il segretario Flavio Beltrami, il tesoriere Don Mario Moretti, il vicepresidente Angelo Berlangieri, il responsabile dei rapporti con gli artisti Diego Gambaretto e l’ingegnere esperto di crowdfounding Andrea Alessandri esprimono grande soddisfazione per le tante autorità e cittadini intervenuti.

“Una cerimonia molto partecipata e sentita. Grazie alle autorità intervenute ed alle molte persone che hanno partecipato all’evento. L’Associazione che rappresento e tutti gli Artisti che si sono resi disponibili hanno dimostrato che non ci sono ‘sogni impossibili’, basta volere. Ora mi aspetto che tutta la popolazione delle Albisole sostenga, condivida e voglia divulgare l’iniziativa con parenti, amici e se conosce possa trasmettere questa passione, amore verso il territorio a qualche azienda che come sponsor possa legare il suo marchio al progetto e sostenere le spese per le strutture della messa in mare” conclude il presidente.