Albenga. “Davvero altissimo quest’anno il livello dei partecipanti delle categorie giovanili del Concorso pianistico Città di Albenga”. Parola dell’assessore al Turismo Alberto Passino, al termine della prima giornata di audizioni, in cui la giuria, composta da Giovanni Umberto Battel, Anna Maria Bordin, Alessandro Commellato, Sabrina Lanzi e Stefania Santangelo, è stata messa dura prova dalla bravura dei partecipanti.

Nella categoria Pulcini si è distinto Elijah Iuli, di appena 5 anni, primo con punti 97.

di 8 Galleria fotografica Concorso pianistico Città di Albenga









La categoria A ha avuto due primi premi: Sofia Teresa Aluisi con 98 punti, ed Emma Guercio, con 99 punti, ed un primo assoluto: Mattias Antonio Glavinic con 100 punti.

Anche la categoria B ha visto plurimi premiati: due primi premi, a Emanuele Nazareno Piovesan con 98 punti ed Alessandro Kobler con 99 punti, ed un primo premio assoluto: Monica Zhang con 100 punti.

La categoria C ha avuto un primo premio con 95 punti, Michele Bacichetto, e la categoria D due primi premi ex-aequo, Riccardo Martinelli e Leonardo Merlini con 97 punti, e un primo premio assoluto: Xing Chang con 98 punti.

“Questa è davvero una grande soddisfazione per il concorso pianistico che spegne le sue 30 candeline, – ha affermato il direttore artistico, Isabella Vasile. – Questo livello così alto ci fa capire che stiamo viaggiando verso la direzione giusta. Il pensiero va sempre alla professoressa Maria Silvia Folco che sarebbe davvero fiera di questi risultati“.

“Sia i presenti, che la giuria di esperti, hanno riconosciuto il livello altissimo di questi giovani compresi tra 7 e 15 anni. Questo ci dà ancor più forza nel voler continuare a far crescere il concorso pianistico anche nei prossimi anni perché Albenga possa continuare ad essere un punto di riferimento nello scenario pianistico internazionale. Vorrei ringraziare per questo tutto l’ufficio turismo, che insieme alla direttrice artistica e ai molti stagisti hanno portato a casa, in grande stile, la prima giornata del concorso. Ne mancano ancora due, ma sono certo che sarà un successo”.

Le audizioni proseguiranno oggi e domani con la categoria Eccellenza e con la categoria E. Infine, domani sera, all’Auditorium San Carlo, alle 21,15, si terrà il concerto dei vincitori di queste categorie, della sezione amatoriale e di quella di composizione. L’ingresso al pubblico sarà totalmente gratuito. Le audizioni si terranno sempre presso l’auditorium San Carlo. Per informazioni è possibile visitare il sito: www.concorsopianisticoalbenga.it.