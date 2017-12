Albenga. L’Albenga supera (1-0, Perlo) il Vado, incamerando tre punti importanti in chiave salvezza.

Pietro Calcagno è il ritratto della felicità, mentre commenta il successo degli ingauni: ” Passeremo un sereno Natale, grazie alla compattezza del gruppo e alla voglia di venire a capo di un avversario di valore come il Vado, anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica”.

“Siamo stati squadra per tutti i novanta minuti di gioco, dimostrando che abbiamo le potenzialità per tirarci fuori da una classifica non certo ottimale – conclude Calcagno – per raggiungere l’obiettivo della salvezza”

Le formazioni scese in campo:

Albenga: Rossi, Alizeri, Praino, Licata, Cocito, Pastorino, Fanelli, Revello, Perlo, Piazza, Calcagno

Vado: Illiante, Eretta, Esposito, Francesconi, Buono, Del Nero, Vagge, Macagno, Piovano, Donaggio, Metalla