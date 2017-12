Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di don Giordano De Luigi, avvenuta ieri, nel Seminario vescovile di Albenga.

Il sacerdote extradiocesano, classe 1945, originario di Castel Goffredo (MN), è stato colto da un malore improvviso. Quando il corpo dell’uomo è stato trovato, immediata la chiamata ai soccorsi, ma lo spostamento prematuro del corpo (i colleghi sacerdoti avrebbero voluto vestirlo) ha richiesto l’intervento del medico legale, che ha confermato le cause naturali del decesso.

Foto 2 di 2



Ordinato nel 1986 e residente da alcuni anni nella casa del clero di Albenga, don Giordano De Luigi era salito agli onori della cronaca lo scorso anno per un acceso diverbio con il rettore del Seminario, contro il quale aveva sporto anche denuncia, poi ritirata. Negli ultimi mesi, celebrava messa presso la parrocchia del Sacro Cuore, in via Trieste, ad Albenga e talvolta nella parrocchia Santa Annunziata di Bastia d’Albenga.

Definito come “un uomo umile e sempre disponibile” da chi ben lo conosceva, nella sua ultima omelia, il giorno di Natale, ha ricordato “quanto siano importanti le parole che noi, alle volte, senza pensare, rivolgiamo al nostro fratello, ferendolo senza saperlo”.

I funerali saranno celebrati dal vescovo Guglielmo Borghetti domani pomeriggio, alle 15, nella cappella del Seminario di Albenga.