Albenga, dalle accise sulla benzina 230 mila euro per sistemare l’argine dell’Arroscia dopo il maltempo 2014

Liguria. Oltre 1 milione di euro per ripristinare i danni del maltempo dovuti in particolare all’alluvione del 2016. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone. I finanziamenti derivanti dalle accise sulla benzina 2017 serviranno a mettere in campo tutte le misure necessarie per ripristinare le gravi emergenze infrastrutturali su tutto il territorio regionale a seguito delle forti piogge che si sono abbattute.

Grazie alle nuove risorse recuperate sarà possibile effettuare quattro interventi in provincia di Imperia, di Genova e di Savona. Nel nostro territorio, 231 mila euro saranno assegnati al Comune di Albenga per far fronte alla situazione di rischio connessa al deterioramento delle opere arginali del torrente Arroscia, in località Lusignano, fortemente danneggiate dal maltempo che si è abbattuto nel novembre 2014. I finanziamenti stanziati serviranno ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria degli argini erosi. “Una ulteriore buona notizia per la nostra terra”, è il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Questi ulteriori finanziamenti decisi oggi in Giunta – spiega l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone – si vanno ad aggiungere alle risorse stanziate solo 20 giorni fa per la viabilità dello spezzino, portando a 12 milioni gli stanziamenti spalmati nel 2017 su tutta la regione per ripristinare i danni dal maltempo. Si tratta di segnali molto importanti che questa Giunta continua a dare, a dimostrazione dell’estremo interesse nei confronti del territorio e della difesa del suolo per poter chiudere ferite aperte anche molti anni fa”.